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La prensa española celebra al «héroe Merino»... y los medios portugueses lamentan el fin de la era de Ronaldo

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
C. Ronaldo
R. Martinez
M. Merino
Portugal
España
EE. UU.

¡Un partido sin ritmo!

La prensa internacional atribuyó la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 a su bajo rendimiento, el acierto de España y el fin de la era de Cristiano Ronaldo.

El lunes por la noche, España venció 1-0 con gol de Mikel Merino en el 90+1 y eliminó a Portugal. 

  • Prensa española: partido sin ritmo

    El diario «As» describió el encuentro como carente de emoción y escribió: «Merino entró en el minuto 85 y marcó en el 91. Fue un mal partido entre dos buenos equipos, de esos en los que parece que los jugadores conducen con el freno de mano echado», según informó la web ojogo.

    Marca añadió que Portugal no estuvo a la altura de sus estrellas: «Lamine Yamal perdió su duelo contra Nuno Mendes, Pedri se quedó solo, y lo peor fue Portugal, que jugó muy por debajo de lo esperado pese a su plantilla repleta de estrellas».

    En otro titular, «Marca» afirmaba: «El bicho es Merino», es decir, que el verdadero monstruo es Merino, elogiando al «jugador inesperado» que salvó a España en los últimos instantes, tal y como ya había hecho anteriormente ante Alemania en la Eurocopa 2024.

    Con esta expresión, quizá aluda a Ronaldo, al que suelen llamar «El bicho», y la aplicó a Merino.

    «AS» y «Mundo Deportivo» destacaron «la máquina que no conoce la derrota», elogiando la solidez defensiva, los cambios de Luis de la Fuente y el juego de Lamine Yamal y Dani Olmo.

    La prensa española habló de «la final anticipada» y dio a España como firme candidata al título.

    Lee también: De la Fuente: «Esto es lo que le dije a Ronaldo... y Yamal fue la causa de la lesión de la estrella portuguesa».

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  • Un entrenador mediocre pone fin a la era del «Don»

    La prensa lusa reflejó tristeza. Diarios como «Recorde» y «A Bola» hablaron de «fracaso público» y de «las lágrimas de la leyenda», destacando la decepción por un ataque inofensivo pese a la solidez defensiva de Diogo Costa.

    La web UOL criticó con dureza al seleccionador Roberto Martínez, que anunció su marcha tras acabar su contrato, tildándolo de «entrenador limitado» y afirmando que «no tenemos nada que agradecerle».

    Algunos informes hablaron del «fin de una era» para Ronaldo, aunque reconocieron la superioridad de España en los momentos clave.

    Lee también... Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila... y Portugal no había ganado nada antes de mí».

  • La retirada de Ronaldo podría beneficiar a Portugal

    El diario francés «Le Parisien» valoró la eliminación de Portugal y el fin de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo: «Su retirada será dolorosa para él y sus fans, pero quizá beneficie a la selección lusa».

    Por su parte, el periódico británico *The Guardian* atribuyó la victoria de España a la rapidez de reacción en el momento decisivo, señalando que una sola jugada marcó la diferencia.

    Y añadió: «España ganó un partido aburrido gracias a una jugada rápida en los últimos minutos».

    Lee también: En un último mensaje a Ronaldo... Martínez anuncia su marcha de la selección portuguesa

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