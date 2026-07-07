El diario «As» describió el encuentro como carente de emoción y escribió: «Merino entró en el minuto 85 y marcó en el 91. Fue un mal partido entre dos buenos equipos, de esos en los que parece que los jugadores conducen con el freno de mano echado», según informó la web ojogo.

Marca añadió que Portugal no estuvo a la altura de sus estrellas: «Lamine Yamal perdió su duelo contra Nuno Mendes, Pedri se quedó solo, y lo peor fue Portugal, que jugó muy por debajo de lo esperado pese a su plantilla repleta de estrellas».

En otro titular, «Marca» afirmaba: «El bicho es Merino», es decir, que el verdadero monstruo es Merino, elogiando al «jugador inesperado» que salvó a España en los últimos instantes, tal y como ya había hecho anteriormente ante Alemania en la Eurocopa 2024.

Con esta expresión, quizá aluda a Ronaldo, al que suelen llamar «El bicho», y la aplicó a Merino.

«AS» y «Mundo Deportivo» destacaron «la máquina que no conoce la derrota», elogiando la solidez defensiva, los cambios de Luis de la Fuente y el juego de Lamine Yamal y Dani Olmo.

La prensa española habló de «la final anticipada» y dio a España como firme candidata al título.

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