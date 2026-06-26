Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Elliot Anderson England 2026 World Cup CroatiaGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Premier, otro mundo: el Manchester City ficha a Anderson, procedente del Nottingham Forest, en una operación de 134 millones

Manchester City
Fichajes
Nottingham Forest
E. Anderson

El centrocampista de la selección inglesa jugará en el Manchester City; hoy se someterá a las pruebas médicas en Estados Unidos

Según Fabrizio Romano en X, el Manchester City ha programado hoy en Nueva York las pruebas médicas de Elliot Anderson. El traspaso costará 116 millones de libras (134 millones de euros), sin bonificaciones, ya acordado con el Nottingham Forest.


  • El centrocampista Elliot Anderson (2002) ha jugado en Newcastle, Bristol Rovers y Nottingham Forest. Con el Forest ha disputado 96 partidos en las dos últimas temporadas y ha marcado 6 goles. Con la selección inglesa suma 11 partidos, incluidos los dos primeros del actual Mundial.

    • Anuncios