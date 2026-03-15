La Premier League sigue siendo impredecible: tres «grandes» del fútbol inglés corren el riesgo de descender. La situación en la clasificación

Historias gloriosas y tradiciones centenarias, pero en una Premier League en constante evolución no hay tiempo para relajarse. Lo saben bien el Tottenham, el West Ham y el Nottingham Forest, tres equipos acostumbrados a otros horizontes —sobre todo los Spurs— y que, en cambio, en las últimas ocho jornadas de liga tendrán que luchar hasta el final para evitar el descenso y no manchar su álbum de recuerdos.

La situación más complicada la sigue viviendo el Tottenham, que ya no consigue ganar a pesar del cambio de entrenador y la llegada de Igor Tudor. Los Spurs están momentáneamente a un punto de la zona de peligro, ocupada precisamente por el West Ham y el Nottingham Forest, que se quedan en 29 puntos. Más arriba se encuentra el recién ascendido Leeds, con 32 puntos. El Wolverhampton ha dado muestras de orgullo al sumar 8 puntos en los últimos 5 partidos, pero está destinado a esperar a que las matemáticas confirmen un descenso ya anunciado. Lejos del trío de equipos en riesgo se encuentra también el Burnley, estancado en 20 puntos, aunque aún quedan ocho jornadas por disputar.

Sobre el papel, el Nottingham Forest parece tener el calendario más complicado, ya que aún debe enfrentarse al Aston Villa, al Chelsea y al Manchester United. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el duelo directo de la próxima semana entre el Tottenham y el propio Forest.