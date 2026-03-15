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La Premier League sigue siendo impredecible: tres «grandes» del fútbol inglés corren el riesgo de descender. La situación en la clasificación

No solo el Tottenham, sino también el West Ham y el Nottingham Forest luchan por evitar el descenso a la Championship

Historias gloriosas y tradiciones centenarias, pero en una Premier League en constante evolución no hay tiempo para relajarse. Lo saben bien el Tottenham, el West Ham y el Nottingham Forest, tres equipos acostumbrados a otros horizontes —sobre todo los Spurs— y que, en cambio, en las últimas ocho jornadas de liga tendrán que luchar hasta el final para evitar el descenso y no manchar su álbum de recuerdos. 

La situación más complicada la sigue viviendo el Tottenham, que ya no consigue ganar a pesar del cambio de entrenador y la llegada de Igor Tudor. Los Spurs están momentáneamente a un punto de la zona de peligro, ocupada precisamente por el West Ham y el Nottingham Forest, que se quedan en 29 puntos. Más arriba se encuentra el recién ascendido Leeds, con 32 puntos. El Wolverhampton ha dado muestras de orgullo al sumar 8 puntos en los últimos 5 partidos, pero está destinado a esperar a que las matemáticas confirmen un descenso ya anunciado. Lejos del trío de equipos en riesgo se encuentra también el Burnley, estancado en 20 puntos, aunque aún quedan ocho jornadas por disputar.

Sobre el papel, el Nottingham Forest parece tener el calendario más complicado, ya que aún debe enfrentarse al Aston Villa, al Chelsea y al Manchester United. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el duelo directo de la próxima semana entre el Tottenham y el propio Forest.

  • TUDOR Y LAS DIFICULTADES DEL TOTTENHAM

    De la victoria en la Europa League al descenso: un escenario distópico para los Spurs y para los aficionados, que, a pocos meses de la gran alegría, se encuentran en una situación que el Tottenham nunca había vivido desde que existe la Premier League. Es cierto, hay que decirlo, que las expectativas al inicio de la temporada no eran las más optimistas: de hecho, la temporada pasada los Spurs de Postecoglou terminaron decimoséptimos en la liga, a un paso de la zona de descenso. Toda la energía se invirtió en la Europa League, pero el éxito no desvió la mirada de las carencias técnicas de la plantilla y de las inversiones erróneas de la directiva de Levy.

    Kudus, Tel, Xavi Simons, Gallagher, Danso, Kolo Muani: estos son los nombres para relanzar al Tottenham en la Premier League, con un gasto total de más de 200 millones. A pesar de ello, los Spurs, entre el bajo rendimiento y las lesiones, no han logrado levantar cabeza y, un año después, se encuentran de nuevo en la zona de descenso. Si el año pasado la distancia era abismal (13 puntos por detrás del Leicester, 18.º), este año la situación es diferente. A ocho jornadas del final, solo un punto separa al equipo de Tudor de lo que sería, a todos los efectos, una pesadilla.

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  • WEST HAM: EL DECLIVE TRAS LA MARCHA DE MOYES

    Otro equipo histórico de Londres no está pasando por un buen momento. Además del Tottenham, de hecho, también el West Ham se enfrenta al riesgo de un descenso sonado, algo que no se ha visto por allí desde hace ya 15 años. Los Hammers han vivido temporadas de alto nivel, con clasificaciones para competiciones europeas que culminaron con la victoria en la Conference League en la temporada 2023-24, precisamente a costa de la Fiorentina. Sin embargo, tras concluir la segunda etapa de David Moyes, que duró cinco temporadas, parece que el viento ha cambiado. Lopetegui, Potter y ahora Espírito Santo, todos ellos entrenadores de talla internacional, pero los tres incapaces de dar continuidad a los resultados logrados por el propio Moyes. Las salidas de las estrellas Paquetà, Kudus y Aguerd han debilitado notablemente la plantilla y, al mismo tiempo, los 200 millones gastados en el mercado se han destinado únicamente a promesas importantes, pero no a valores seguros. 

  • LAS TRAYECTORIAS CONTRARIAS DEL NOTTINGHAM FOREST

    Dos Champions League en su palmarés, pero también muchos años recientemente en las divisiones inferiores del fútbol inglés. Uno de los clubes con más historia del otro lado del Canal de la Mancha, tras tanto esfuerzo por volver a la Premier League, podría verse obligado a abandonarla tan solo cuatro años después de su ascenso en la temporada 2021-22. Para el Nottingham Forest, todo esto podría suceder justo en el momento álgido de su historia reciente. Séptimo puesto en la Premier League y clasificación para la Conference League, donde sigue en liza momentáneamente en los octavos de final. Los 29 puntos sumados en la liga, sin embargo, cuentan otra historia: una temporada convulsa entre fichajes que no han rendido, véase Douglas Luiz y Lucca, cambios de entrenador y quizás también un poco de inexperiencia para un equipo que no estaba acostumbrado a jugar cada tres días. Tres entrenadores en la plantilla, desde Postecoglou hasta Dyche, para terminar con Vitor Pereira: la música no ha cambiado.

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