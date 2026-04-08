La Premier League se asegura la quinta plaza para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras la victoria del Arsenal ante el Sporting de Lisboa

La ajustada victoria del Arsenal en Portugal en el partido de ida de los cuartos de final ha asegurado matemáticamente una plaza adicional por rendimiento europeo (EPS) para la Premier League por segunda temporada consecutiva. Este resultado garantiza que Inglaterra termine entre las dos primeras posiciones de la clasificación de coeficientes de la UEFA de esta temporada, por delante de las ligas rivales de Alemania y Portugal. Este logro refleja la fortaleza colectiva de los clubes ingleses esta temporada, ya que los nueve participantes originales en las competiciones europeas de 2025-26 han superado con éxito sus respectivas fases de liga para reforzar la posición del país.