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La Premier League responde tras una encuesta demoledora que revela que los aficionados detestan el VAR, en medio de los llamamientos para que se elimine esta tecnología
Una desconexión cada vez mayor
Desde su introducción en 2019, el árbitro asistente de vídeo (VAR) ha seguido siendo el elemento más polémico del fútbol inglés moderno. Un estudio reciente realizado por la FSA entre casi 8.000 aficionados reveló que un asombroso 90 % de ellos cree que esta tecnología ha empeorado notablemente la experiencia de asistir a los partidos. Aunque la liga ha intentado perfeccionar el proceso mediante tecnología semiautomática para detectar el fuera de juego y anuncios del árbitro en el estadio, los datos sugieren que estos «ajustes» no han logrado apaciguar a la base principal de aficionados. Esta fricción se ve agravada por los recientes informes del panel de Incidentes Clave en los Partidos (KMI), que indican que los errores arbitrales han aumentado hasta 54 esta temporada, en comparación con los 44 registrados en la misma fase de la temporada pasada.
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La importancia de la precisión
La dirección de la Premier League ha rebatido las conclusiones de la FSA citando su propio estudio interno, que sugiere que los aficionados están más interesados en una mejora del sistema que en su abolición total. Argumentan que el alto umbral de intervención hace que la máxima categoría inglesa sea menos intrusiva que sus homólogas europeas.
En un comunicado oficial, la Premier League señaló: «Como parte del diálogo continuo con los aficionados, las investigaciones de la Premier League indican que estos están en gran medida a favor de mantener el VAR, pero mejorando la forma en que se utiliza». Añadieron: «El VAR ofrece decisiones más correctas.
En las últimas temporadas, ha habido alrededor de 100 revisiones correctas del VAR por temporada —casos en los que, de otro modo, se habrían concedido o anulado goles de forma incorrecta, o se habrían omitido o concedido erróneamente tarjetas rojas o penaltis—.
La liga aplica un umbral elevado para la intervención del VAR, dando prioridad a la decisión del árbitro. Como resultado, el VAR es menos intrusivo en la Premier League que en otras ligas europeas, incluida la Liga de Campeones, donde el VAR interviene casi el doble de veces».
La muerte de la espontaneidad
Los grupos de aficionados citan como principal motivo de queja no solo los errores ocasionales, sino también el cambio fundamental en la forma de celebrar los goles. Los críticos sostienen que las largas demoras que requieren las revisiones han despojado al deporte de su esencia pura y emotiva.
Thomas Concannon, director de la red de la Premier League de la FSA, declaró a BBC Sport: «Los resultados muestran que la mayoría de los aficionados quieren que se elimine el VAR. Llevamos tanto tiempo conviviendo con el VAR que hemos visto el impacto negativo que ha tenido en el juego. La gente está molesta por el tiempo que lleva, molesta por la precisión y molesta por el [impacto en] la espontaneidad. Le quita lo que el fútbol debería ser y lo que significan esos momentos especiales».
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Una votación decisiva
La Premier League se enfrenta a un periodo de intensa reflexión, en el que debe encontrar el equilibrio entre la precisión técnica y la creciente presión de una afición insatisfecha. Aunque la liga sigue apostando por el sistema, el creciente número de errores confirmados da argumentos a los clubes para presionar a favor de cambios radicales en la próxima asamblea general de verano. Los aficionados estarán muy atentos para ver si las recientes medidas de transparencia pueden realmente salvar la espontaneidad del juego o si la búsqueda de la perfección ya le ha costado al fútbol su alma.