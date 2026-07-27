La Premier League, la FA y la WSL acuerdan eliminar el tiempo muerto táctico del portero y esperan la aprobación de la IFAB

Los organismos rectores del fútbol inglés han acordado una medida para erradicar una de las lagunas normativas más frustrantes del fútbol moderno. Según informa BBC Sport, la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Liga Nacional y la Superliga Femenina (WSL) han aprobado una iniciativa normativa pionera.

Orquestada junto a Howard Webb, director de arbitraje de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), la medida castiga a los equipos que simulen lesiones del portero para ganar pausas tácticas o frenar el impulso rival. Si el árbitro autoriza la entrada del fisioterapeuta, el entrenador tendrá 10 segundos para elegir otro jugador que salga un minuto; de lo contrario, el capitán será el reemplazado.