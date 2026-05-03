La Premier League explica por qué se validó el gol de Benjamin Sesko con el Manchester United ante el Liverpool

El United dominó desde el inicio del crucial duelo liguero contra el Liverpool, aunque el décimo gol de Sesko esta temporada acaparó los focos.

Tras el gol inicial de Matheus Cunha a los seis minutos, Sesko marcó ocho minutos después para poner al United 2-0 en un frenético arranque.

El tanto llegó tras un pase de Bruno Fernandes desde la derecha que el portero Freddie Woodman desvió hacia Sesko. El balón rebotó en el delantero y cruzó la línea, provocando las protestas visitantes.