La Premier League explica por qué Gabriel no fue expulsado por el «cabezazo» a Erling Haaland en la derrota del Arsenal ante el Manchester City

La polémica decisión dejó perplejos a muchos observadores, y el exjugador del Arsenal Perry Groves afirmó que Gabriel había quedado impune. En declaraciones al programa «GameDay Live» de talkSPORT, Groves dijo: «A Haaland le sale bien, en realidad, porque no reacciona en absoluto… Creo que Gabriel se ha salido con la suya. Pensó que Haaland estaba fuera de su alcance, pero está claro que no era así».

El exentrenador del Newcastle, Alan Pardew, recordó su prohibición de 2014 por una falta similar y sentenció: «Me multaron con 150 000 libras, así que ya sabes qué opino. Metió la cabeza donde no debía, como yo».