El informe «State of the Game», recién publicado, presenta un diagnóstico preocupante sobre la salud de la estructura del fútbol inglés tras una exhaustiva investigación de 18 meses. Aunque la Premier League sigue siendo la competición nacional más lucrativa del planeta y genera ingresos enormes, esa riqueza no llega a las categorías inferiores en medida suficiente para garantizar la supervivencia de sus clubes.

Los datos del informe revelan que un asombroso 94 % de los clubes de las cinco primeras categorías de Inglaterra registra pérdidas actualmente. Esta tendencia responde a una cultura de gasto excesivo a corto plazo, en la que los equipos de la Championship y de las categorías inferiores ponen en juego su estabilidad a largo plazo en un intento desesperado por seguir el ritmo de sus rivales.

El IFR describe este entorno como un «peligroso cóctel de deuda creciente y dependencia excesiva de la financiación de los propietarios» que, en última instancia, deja tanto a los clubes como a sus fieles aficiones expuestos a un riesgo considerable de desaparición si esa financiación externa se retira de repente.