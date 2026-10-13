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¡La Premier League, bajo presión para repartir la riqueza! El IFR amenaza con intervenir mientras se prolonga la disputa con la EFL por el reparto de los recursos económicos
Una pirámide sometida a una presión financiera extrema
El informe «State of the Game», recién publicado, presenta un diagnóstico preocupante sobre la salud de la estructura del fútbol inglés tras una exhaustiva investigación de 18 meses. Aunque la Premier League sigue siendo la competición nacional más lucrativa del planeta y genera ingresos enormes, esa riqueza no llega a las categorías inferiores en medida suficiente para garantizar la supervivencia de sus clubes.
Los datos del informe revelan que un asombroso 94 % de los clubes de las cinco primeras categorías de Inglaterra registra pérdidas actualmente. Esta tendencia responde a una cultura de gasto excesivo a corto plazo, en la que los equipos de la Championship y de las categorías inferiores ponen en juego su estabilidad a largo plazo en un intento desesperado por seguir el ritmo de sus rivales.
El IFR describe este entorno como un «peligroso cóctel de deuda creciente y dependencia excesiva de la financiación de los propietarios» que, en última instancia, deja tanto a los clubes como a sus fieles aficiones expuestos a un riesgo considerable de desaparición si esa financiación externa se retira de repente.
El IFR advierte de la brecha financiera en el fútbol inglés
Además, la brecha financiera entre categorías ha creado lo que el regulador denomina «saltos bruscos». Un club típico de la Premier League genera ahora más de ocho veces los ingresos de uno de la Championship. Esta disparidad se ve agravada por el controvertido sistema de pagos paracaídas, que, según el IFR, fomenta el gasto irresponsable entre los clubes que luchan por ascender.
En las categorías inferiores, la situación es aún más grave: 17 clubes de la EFL y la National League tienen costes operativos que superan sus ingresos totales incluso antes de gastar un solo penique en salarios de jugadores.
- AFP
El regulador advierte de un enfoque intervencionista
David Kogan, presidente del IFR, ha insistido en la necesidad de cambiar la forma en que se gobierna el fútbol para evitar una oleada de insolvencias. Al hablar de la situación actual, Kogan señaló la paradoja de un deporte que ingresa 9.000 millones de libras al año y en el que, sin embargo, casi todos los clubes operan con pérdidas. Destacó que 32 clubes tienen actualmente en sus cuentas efectivo para cubrir menos de 30 días de gastos. «Así que, si el propietario se marcha o muere de repente, son insolventes y quiebran», explicó a Sky Sports.
El papel de Kogan tiene un peso considerable, ya que el Organismo Regulador Independiente del Fútbol tiene potestad legal para evaluar si los propietarios y directivos son aptos para dirigir sus clubes. Subrayó que esta era de elevados ingresos por derechos audiovisuales y propietarios adinerados es el «momento en el que debemos abordar los problemas estructurales» antes de que «se acabe la bonanza» financiera.
Un plan de seis puntos para un crecimiento sostenible
Para combatir estos fallos sistémicos, el IFR ha propuesto un plan integral de seis puntos destinado a estabilizar la estructura del fútbol. La estrategia exige a los clubes mejorar la gestión del riesgo financiero mediante mayores reservas de efectivo y planes de contingencia sólidos.
El organismo regulador también se centra en proteger la posición de la Premier League como la mejor competición del mundo y, al mismo tiempo, garantizar que la Championship siga siendo la mejor liga de segunda categoría a escala mundial. Al mitigar el impacto de los ascensos y descensos, el IFR espera desalentar los ciclos de auge y caída que han afectado a muchos clubes históricos.
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