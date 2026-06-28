En el último partido de Alemania en la fase de grupos contra Ecuador, Jamal Musiala por fin apareció, pero no en la cancha; se le vio en el río Hudson, que separa Nueva York de Nueva Jersey, cerca del estadio de la final en East Rutherford.
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¡La pregunta de Vincent Kompany sigue sin respuesta! Julian Nagelsmann debería probar un pequeño truco en la selección alemana
En 2027 Nike reemplazará a Adidas como proveedor oficial de la DFB. Con el lema «Hola, Nueva Jersey» y un cartel pixelado en un barco, la marca adelantó la nueva camiseta. Musiala, embajador de la campaña, muestra su peso en el fútbol mundial. Su elección confirma la relevancia mundial del jugador de 23 años y las altas expectativas que genera.
Hace un año se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes de EE. UU. y estuvo meses de baja. En enero volvió al Bayern y, aunque sufrió un revés, en abril ya estaba cerca de su mejor nivel, según su entrenador Vincent Kompany. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Ese Jamal en su mejor momento».
Por ahora, Musiala no ha respondido. En los duelos clave de la recta final con el Bayern, ante el PSG en semis de Champions y en la final de Copa contra el Stuttgart, pasó desapercibido. En el Mundial se ha mostrado luchador, pero sufre ante rivales físicos y sigue buscando su mejor versión.
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Musiala, Wirtz y Havertz están jugando en el Mundial muy por debajo de sus posibilidades.
De los diez goles de Alemania, Musiala solo participó directamente en uno: el 4-1 provisional en la goleada 7-1 contra el modesto Curazao. Su falta de forma preocupa, y más aún cuando las otras dos grandes promesas ofensivas tampoco brillan. Florian Wirtz (23) lleva dos asistencias y Kai Havertz (27) dos goles, pero los tres rinden muy por debajo de sus posibilidades.
Wirtz, fichado por 125 millones, apenas convenció en el Liverpool, mientras que Havertz se perdió la primera vuelta con el Arsenal por lesión, aunque luego aportó goles clave en la Premier y la final de la Champions.
Además, apenas han coincidido en la selección: por lesiones, el trío solo jugó junto en el amistoso contra Estados Unidos. La falta de compenetración se nota; a veces hasta se estorban. Tras la derrota ante Ecuador, Nagelsmann habló de un «harakiri posicional» y admitió: «Si nadie sabe dónde está, es muy difícil compensarlo como equipo».
A los tres les gusta jugar en la zona central entre el medio y la delantera. En teoría, en el Mundial ese puesto es de Musiala, pero Havertz baja al centro del ataque, Wirtz se recuesta desde la izquierda y, a veces, el polémico Leroy Sané hace lo mismo desde la derecha. Así, la zona central se satura y el campo se estrecha aún más ante la marca rival.
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«Acción de apertura de latas» para Florian Wirtz, «Ritmo» para Jamal Musiala
Nagelsmann no piensa sustituir de forma precipitada a sus jugadores más talentosos en el escenario más importante, sobre todo porque, aparte de Deniz Undav, ningún suplente destaca. Undav se habría ganado un lugar en el once, pero es el único comodín que garantiza peligro y entusiasma a todos. Nagelsmann no quiere prescindir de esa ventaja.
Sobre Musiala, Wirtz y Havertz, solo queda la esperanza. «A Flo le falta un poco de suerte, ese gol o esa jugada decisiva», afirmó Nagelsmann tras la derrota ante Ecuador. Y repitió como un mantra: «Pero llegará. Llegará el lunes, de eso estoy completamente seguro». Entonces se enfrentarán a Paraguay en los dieciseisavos de final en Foxborough, cerca de Boston.
Sobre Musiala, el técnico insiste en que solo necesita más «ritmo»: «Todos sabemos de qué es capaz. Debemos liberar ese potencial juntos». Lo repite desde el inicio de la preparación mundialista, pero el tiempo se agota. A partir de ahora, cada partido puede ser el último. «Para lograr los grandes objetivos, estos jugadores deben dar la talla», advirtió el sábado el director deportivo, Rudi Völler. «Ellos también lo saben».
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Selección alemana: Nagelsmann podría intercambiar a Musiala y Wirtz
Nagelsmann podría reactivar al trío con un pequeño cambio: intercambiar a Musiala y Wirtz. Así, Wirtz jugaría en su posición central habitual. Musiala pasaría a la izquierda, donde quizá encuentre más espacios para sus regates y menos rivales. No es la opción ideal, pero merece la pena probarla.
Hasta ahora, en la selección alemana ha sido más eficaz por la banda: en 22 partidos en el centro sumó 5 puntos de gol (4 goles, 1 asistencia), mientras que en 23 encuentros por las bandas (la mayoría a la izquierda) aportó 13 puntos de gol (6 goles, 7 asistencias). Como extremo izquierdo marcó, entre otros, en la victoria 2-0 contra Dinamarca en octavos de la Euro 2024 y también en la posterior eliminación ante España en cuartos.
Wirtz, por su parte, solo ha jugado dos veces como centrocampista en la selección desde principios de 2025 y marcó en ambas: en la Liga de Naciones contra Portugal y en la fase de clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte. Como extremo izquierdo lleva cuatro partidos sin marcar.