La política paraguaya: «Mbappé, un camerunés que finge descaradamente ser francés». Él: «Despreciable e indigna de representar a su país»

Tras dos publicaciones que mostraban la tensión entre el delantero y el portero paraguayo Orlando Gill, Amarilla respondió:

«Camerunés colonizado, que finge ser francés, rencoroso, recién enriquecido, prepotente y feo. Estuvo nervioso y asustado todo el partido, como su equipo; no marcaron ni un gol, ganaron por los pelos... Lo único que muchos le reprochamos a los jugadores de la Albirroja es no haberle dado una bofetada con la mano abierta al terminar el partido. Y eso que no soy una fanática del fútbol».