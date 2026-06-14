La policía revela los detalles de los objetos robados, valorados en 13 500 libras, durante un robo en Inglaterra en la Copa del Mundo, y acusa a dos hombres

Las autoridades de Misuri actuaron rápido tras la brecha de seguridad que puso en riesgo los preparativos de Thomas Tuchel para el Mundial. Acusaron a Mustafa Salik y Erfan Kamal de receptación, un delito grave de clase D, después de que un camión fuera asaltado mientras trasladaba material desde Florida a Kansas City. Según KSHB, ambos eran conductores de la empresa encargada de llevar el equipamiento de los «Three Lions».

La fiscal de Jackson, Melesa Johnson, confirmó los cargos y afirmó: «No toleraremos delitos contra los visitantes del Mundial. Agradecemos la rápida labor de la Policía de Kansas City y de nuestros abogados». El alcalde Quinton Lucas elogió la resolución de una investigación que abarcó varios estados.