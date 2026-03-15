Getty Images Sport
Traducido por
La policía investiga las denuncias de Thierno Barry, jugador del Everton, sobre el ataque a unos amigos suyos en el sector de visitantes durante la derrota en la Premier League ante el Arsenal
Barry condena la violencia en los estadios, que califica de «inaceptable»
La estrella de 23 años ha expresado su indignación tras un incidente preocupante ocurrido durante la derrota por 2-0 del Everton ante el Arsenal el sábado. El delantero, que saltó al campo como suplente en el minuto 69, utilizó su cuenta personal de Instagram para denunciar una pelea que estalló en la grada visitante, afirmando que sus propios amigos fueron objeto de agresiones por parte de una pequeña minoría de aficionados.
Junto a un vídeo del altercado, Barry escribió: «Este tipo de comportamiento es inaceptable en un estadio. Traigo a mis amigos a disfrutar de un partido y unos cuantos idiotas lo echan a perder. El fútbol debería ser un lugar donde todo el mundo se sienta seguro y respetado. Este tipo de actitud no tiene cabida en el deporte y, sencillamente, no se tolera en el fútbol. Mis amigos y las personas que fueron atacadas tuvieron que ser escoltados por el personal de seguridad del club del Arsenal, así como por la policía, por temor a represalias por parte de nuestros aficionados».
- Getty Images Sport
Las autoridades inician una investigación conjunta sobre la pelea en Emirates
La policía ha confirmado que está investigando el asunto después de que las imágenes comenzaran a difundirse ampliamente en las redes sociales. La investigación será una iniciativa conjunta entre los agentes locales de Merseyside y la Policía Metropolitana para identificar a los responsables de los disturbios.
En un comunicado publicado en las redes sociales, la cuenta dedicada al Everton de la Policía de Merseyside confirmó: «Somos conscientes de los vídeos que circulan en Internet sobre un altercado en la grada visitante hacia el final del partido #ARSEVE. Estamos colaborando con la Policía Metropolitana para investigar el caso».
El Everton se compromete a tomar las medidas oportunas
La directiva del Hill Dickinson Stadium ha reaccionado rápidamente ante las acusaciones y ha prometido una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon el enfrentamiento. El club siempre se ha enorgullecido de su afición visitante, pero ha dejado claro que las escenas presenciadas en el Emirates no representan los valores de la institución de Merseyside ni de su afición.
Según ESPN, un comunicado oficial del Everton decía lo siguiente: «El Everton Football Club tiene conocimiento de un incidente en el que se vieron implicados aficionados en el sector visitante del Emirates Stadium y revisará las circunstancias que lo rodean.
«El comportamiento violento o desordenado es totalmente inaceptable y no tiene cabida en el fútbol. No refleja el apoyo apasionado y leal que recibe el Everton tanto en casa como fuera. El club colaborará con las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y tomar las medidas oportunas».
- AFP
Se solicita la colaboración de testigos mientras la policía recaba información
La investigación se centra ahora en recabar pruebas de las personas que se encontraban sentadas en el sector visitante durante los últimos compases del partido. Las autoridades instan a cualquier aficionado que haya grabado el incidente o haya presenciado el inicio concreto del altercado a que se ponga en contacto con ellas para colaborar con la investigación en curso.
El comunicado del club concluía remitiendo a los testigos a la policía: «Se ruega a cualquier persona que haya presenciado o participado en el incidente que se ponga en contacto con la Policía de Merseyside a través de X @MerPolCC indicando la referencia 26000206746». El incidente ensombreció una tarde difícil para el Everton sobre el terreno de juego, tras un partido en el que la magia de Max Dowman ayudó al Arsenal a hacerse con los tres puntos.
Anuncios