La policía detiene a un hombre de 45 años por insultos racistas contra Lutsharel Geertruida, del Sunderland, durante el partido contra el Newcastle

El árbitro Anthony Taylor se vio obligado a suspender el partido durante tres minutos tras recibir la denuncia de los insultos, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos. Durante la interrupción, Taylor consultó con el capitán del Newcastle, Kieran Trippier, y con los dos entrenadores cerca de los banquillos, mientras el servicio de seguridad del estadio evaluaba la situación. La Premier League ha reafirmado su postura con una declaración directa sobre la suspensión del partido.

«Esto se ajusta al protocolo contra la discriminación en el terreno de juego de la Premier League. El incidente ocurrido en St James’ Park será ahora objeto de una investigación exhaustiva. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad. Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos», declaró la liga.