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La policía brasileña registra la casa de un futbolista de la máxima categoría en una importante investigación por tráfico de drogas y armas
Lanzan una operación policial interestatal
La Policía llevó a cabo registros en la casa de Correa, en el exclusivo distrito de Barra da Tijuca, así como en el campo de entrenamiento de Vasco en Río de Janeiro. Según una información de la Associated Press, la operación a gran escala, con el nombre en clave "the troop", movilizó a alrededor de 100 agentes para ejecutar cuatro órdenes de detención y 15 órdenes de registro. Junto al delantero de 30 años, el lateral derecho de Vila Nova Hayner Cordeiro también está siendo investigado.
- ZUMA Press Wire
Las autoridades apuntan contra una red criminal
La Policía de Espírito Santo explicó el objetivo principal de las redadas en un comunicado: «Estas investigaciones buscan recabar elementos para esclarecer delitos y desmantelar la estructura criminal investigada». La investigación, que se extiende a varios estados, se centra en destapar los presuntos vínculos entre figuras del deporte profesional y redes de tráfico organizado. Correa abandonó el campo de entrenamiento sin responder a las preguntas de los periodistas.
El club promete plena cooperación
El Vasco confirmó su total compromiso para ayudar a las fuerzas de seguridad con los procedimientos judiciales en curso. En una rueda de prensa, el director del club, Admar Lopes, confirmó que la cúpula está «cooperando con las autoridades». Lopes añadió que el delantero «seguirá entrenándose con normalidad en los próximos días y estará disponible para los partidos», a la espera del resultado formal de la investigación.
- Action Plus
El delantero sigue disponible para el partido
Correa marcó el decisivo tercer gol en la victoria por 3-1 del Vasco sobre el Cruzeiro el sábado, poniendo fin a una racha de ocho partidos sin ganar en la máxima categoría brasileña. Tras haber disputado 21 partidos de liga esta temporada, el delantero sigue estando disponible para los próximos compromisos nacionales. Sin embargo, la evolución de las investigaciones de la policía de Espírito Santo y de Río de Janeiro determinará su futuro a largo plazo.
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