La Policía llevó a cabo registros en la casa de Correa, en el exclusivo distrito de Barra da Tijuca, así como en el campo de entrenamiento de Vasco en Río de Janeiro. Según una información de la Associated Press, la operación a gran escala, con el nombre en clave "the troop", movilizó a alrededor de 100 agentes para ejecutar cuatro órdenes de detención y 15 órdenes de registro. Junto al delantero de 30 años, el lateral derecho de Vila Nova Hayner Cordeiro también está siendo investigado.