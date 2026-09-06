La Policía abre una investigación después de que el defensa del Cardiff City Krystian Bielik se enfrentara a un aficionado del Portsmouth

La Policía de Hampshire está investigando activamente un incidente que tuvo lugar durante la victoria por 2-0 del Portsmouth sobre el Cardiff City en Championship el sábado, según un informe de la BBC.

El partido se detuvo en el minuto 70, cuando Bielik intentó recuperar el balón de entre el público local. Las imágenes de vídeo que circulan en las redes sociales parecían mostrar a Bielik agarrando a un adolescente por el cuello o la parte superior del cuerpo. En represalia, el aficionado aparentemente abofeteó a Bielik antes de ser escoltado fuera del estadio por los auxiliares junto a su familia. Otro aficionado, que lanzó un balón a Perry Ng, también fue expulsado.