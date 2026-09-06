Getty Images Sport
Traducido por
La Policía abre una investigación después de que el defensa del Cardiff City Krystian Bielik se enfrentara a un aficionado del Portsmouth
La Policía investiga el altercado en Fratton Park
La Policía de Hampshire está investigando activamente un incidente que tuvo lugar durante la victoria por 2-0 del Portsmouth sobre el Cardiff City en Championship el sábado, según un informe de la BBC.
El partido se detuvo en el minuto 70, cuando Bielik intentó recuperar el balón de entre el público local. Las imágenes de vídeo que circulan en las redes sociales parecían mostrar a Bielik agarrando a un adolescente por el cuello o la parte superior del cuerpo. En represalia, el aficionado aparentemente abofeteó a Bielik antes de ser escoltado fuera del estadio por los auxiliares junto a su familia. Otro aficionado, que lanzó un balón a Perry Ng, también fue expulsado.
Comunicados oficiales de las autoridades y los clubes
La Policía de Hampshire confirmó su implicación inmediatamente después del partido. «Podemos confirmar que estamos investigando un incidente en el que, según se ha informado, un chico adolescente fue víctima de una agresión común durante el partido de fútbol en Fratton Park. Nuestras pesquisas siguen en curso», declaró un portavoz policial.
El Portsmouth también ha abierto su propia investigación interna sobre el asunto. El Pompey emitió un comunicado en el que se leía: «El Portsmouth Football Club es consciente de la preocupación de los aficionados por el incidente en el que se vieron implicados un joven aficionado y un jugador del equipo rival en el partido de ayer en Fratton Park. Como sigue siendo un asunto de protección y actualmente está siendo investigado tanto por el club como por la policía, sería inapropiado que comentáramos más sobre las circunstancias en este momento».
Los entrenadores reaccionan al altercado en la banda
Tras el partido, el entrenador del Portsmouth, John Mousinho, pidió disculpas a los jugadores del Cardiff City por el comportamiento de la afición local. Por el contrario, el entrenador del Cardiff, Brian Barry-Murphy, defendió a su jugador y afirmó que Bielik «recibió una bofetada en la cara» durante las caóticas escenas junto a la banda. El Cardiff City también ha publicado un breve comunicado en el que expresa su satisfacción por cómo el árbitro gestionó las consecuencias inmediatas sobre el césped. En él, afirma: «Estamos satisfechos con la manera en que los árbitros manejaron la situación durante el partido, al haberla tenido plenamente a la vista. La protección de los jugadores siempre será de máxima importancia para nosotros».
- Getty Images Sport
¿Qué pasa ahora con Bielik?
La Federación Inglesa revisará los detalles incluidos en el informe oficial del partido del árbitro. En función de estas conclusiones y de la investigación policial en curso, la FA decidirá si Bielik o los clubes se enfrentarán a medidas disciplinarias. Mientras tanto, Portsmouth y Cardiff City esperarán a que concluyan las pesquisas policiales antes de hacer más declaraciones públicas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias