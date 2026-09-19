AFP
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La polémica del VAR ayuda al Coventry City a lograr una histórica victoria en la Premier League contra el Nottingham Forest
El Coventry logra una victoria histórica sobre el Forest
El Coventry City logró su primera victoria en la Premier League en 25 años tras derrotar al Nottingham Forest por 0-1 el sábado. Jay Dasilva marcó el primer gol liguero del club en esta campaña y le dio su primer triunfo en el City Ground desde 2004.
Antes de esto, Lampard vio a su equipo sufrir un inicio miserable, con cuatro derrotas y 10 goles encajados ante rivales formidables. Sin embargo, los visitantes por fin sumaron puntos y ascendieron hasta la 18.ª posición de la clasificación. Mientras tanto, el Nottingham Forest sufrió su segunda derrota en la competición y es 12.º con cinco puntos, después de no haber marcado en sus tres primeros partidos de liga en casa.
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La intervención del VAR niega a Forest el empate
La polémica llegó cuando el Nottingham Forest creyó haber encontrado un empate crucial, solo para que el árbitro Jarred Gillett invalidara la jugada. El VAR Paul Howard le aconsejó revisar la acción, lo que llevó a Gillett a considerar que Igor Jesus había hecho tropezar a Caleb Yirenkyi en la jugada previa.
El susto, por poco, fue un bienvenido cambio de fortuna para el Coventry, que anteriormente había sufrido derrotas por un gol de margen pese a crear ocasiones. La victoria supone un enorme impulso psicológico para Lampard, que anteriormente declaró tras la derrota ante el Brighton: "Nos pusimos por detrás por un momento de calidad. Bienvenidos a la Premier League", reconociendo el gran salto de nivel.
Lampard confía en la resistencia física y en jugadores clave
A pesar de sus dificultades iniciales, el Coventry ha mostrado destellos prometedores, especialmente en su enfoque físico del juego. Lampard ha confiado en un perfil de plantilla diseñado para garantizar que no sea superado físicamente en la categoría, con un enfoque en la solidez colectiva y el dominio aéreo.
Jack Rudoni ha sido clave en sus esfuerzos ofensivos, al crear ocho ocasiones y realizar cinco disparos antes de este partido sin éxito. Ahora que ha superado con éxito un calendario de inicio extraordinariamente duro que incluyó visitas al Etihad y al Emirates, el Coventry puede mirar al futuro con la intención de ganar impulso y sacar partido de sus métricas creativas subyacentes.
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¿Qué es lo siguiente para el Coventry City?
Tras su monumental victoria, el Coventry tratará de aprovechar el impulso para escalar posiciones en la tabla de la Premier League tras el parón internacional. Lampard esperará que este triunfo libere a sus jugadores de la dura realidad de sus primeros partidos y elimine cualquier síndrome del impostor que aún pueda quedar. El Coventry visitará el Tottenham Hotspur Stadium el próximo mes, viendo el encuentro como otra posibilidad real de sumar puntos valiosos. El Tottenham aún no ha ganado ni un solo partido esta temporada, lo que convierte el choque posterior al parón en una oportunidad vital para que el Coventry asegure su permanencia en la máxima categoría.
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