El Coventry City logró su primera victoria en la Premier League en 25 años tras derrotar al Nottingham Forest por 0-1 el sábado. Jay Dasilva marcó el primer gol liguero del club en esta campaña y le dio su primer triunfo en el City Ground desde 2004.

Antes de esto, Lampard vio a su equipo sufrir un inicio miserable, con cuatro derrotas y 10 goles encajados ante rivales formidables. Sin embargo, los visitantes por fin sumaron puntos y ascendieron hasta la 18.ª posición de la clasificación. Mientras tanto, el Nottingham Forest sufrió su segunda derrota en la competición y es 12.º con cinco puntos, después de no haber marcado en sus tres primeros partidos de liga en casa.