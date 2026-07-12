En los últimos años el United ha sido cauteloso en el mercado de fichajes, lo que ha frustrado a parte de la afición. Dejar escapar a jugadores como Harry Kane y Declan Rice sigue pesando sobre su reputación. Al preguntarse por qué el club parece «temer» los fichajes de renombre, la respuesta apunta a errores pasados y al deseo de conseguir un mejor precio.

«No creo que sea algo nuevo», afirma Tyrone Marshall, del Manchester Evening News. «Podrían, y quizá deberían, haber fichado a Declan Rice antes que el Arsenal, y rechazar a Harry Kane por no querer negociar con el Tottenham fue un error. Nadie puede decir que Mateus Fernandes sea un jugador de renombre y, si Aurélien Tchouameni hubiera dejado el Real Madrid, el United habría hecho todo lo posible por ficharlo».