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La polémica decisión de Harry Kane y el error de Declan Rice reavivan la idea de que el Manchester United teme fichar a grandes estrellas
El coste de quedarse sin Kane y Rice
En los últimos años el United ha sido cauteloso en el mercado de fichajes, lo que ha frustrado a parte de la afición. Dejar escapar a jugadores como Harry Kane y Declan Rice sigue pesando sobre su reputación. Al preguntarse por qué el club parece «temer» los fichajes de renombre, la respuesta apunta a errores pasados y al deseo de conseguir un mejor precio.
«No creo que sea algo nuevo», afirma Tyrone Marshall, del Manchester Evening News. «Podrían, y quizá deberían, haber fichado a Declan Rice antes que el Arsenal, y rechazar a Harry Kane por no querer negociar con el Tottenham fue un error. Nadie puede decir que Mateus Fernandes sea un jugador de renombre y, si Aurélien Tchouameni hubiera dejado el Real Madrid, el United habría hecho todo lo posible por ficharlo».
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Nueva estrategia en el centro del campo reemplaza la búsqueda de Casemiro.
Los aficionados piden un mediocentro defensivo que reemplace a Casemiro, pero la directiva prefiere un esquema táctico más fluido. En lugar de un «destructor» tradicional, se inclina por jugadores versátiles como Andrey Santos y Ederson.
«Hasta ahora no ha habido un sustituto natural para Casemiro, y no creo que lo haya. El club no está obsesionado con fichar un mediocentro defensivo este verano, sino que busca jugadores con buena técnica, movilidad y físico para el centro del campo de la Premier League», señala Marshall. «Andrey Santos y Ederson encajan en ese perfil y se cree que la polivalencia del centro del campo y tener dos jugadores en un 4-2-3-1 equivaldrá a contar con un mediocentro defensivo natural».
El futuro de Marcus Rashford sigue en el aire
El futuro de Marcus Rashford es clave para el United este verano. Aunque han mantenido conversaciones positivas con el delantero de 28 años, una venta sigue sobre la mesa para financiar nuevas incorporaciones en las bandas. Como plan de contingencia, el club baraja a Crysencio Summerville (West Ham) e Iliman Ndiaye (Everton) como posibles sustitutos si la estrella de la cantera se marcha.
«Se han mostrado más abiertos a reincorporar al jugador de 28 años y ha habido conversaciones positivas entre ambas partes, pero creo que su salida sigue considerándose la mejor opción», informa Marshall. «El United se las arregló sin Rashford la temporada pasada, pero esta temporada disputará más partidos y necesitará más profundidad. Si lo traspasan, usarán ese dinero para fichar un extremo izquierdo».
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La disciplina financiera dificulta alcanzar los objetivos.
Las dificultades del United para fichar se deben a su estricto presupuesto y estructura salarial. El club ya no quiere pagar de más ni ofrecer sueldos astronómicos que generen “lastre” en la plantilla. Esta gestión, aunque responsable, ha hecho que pierda objetivos prioritarios considerados demasiado caros.
Marshall concluye: «El United podría haber fichado a Fernandes si hubiera destinado 85 millones de libras y algo más de 250.000 libras semanales a la operación, pero eso no encajaba en el presupuesto que tenían para el fichaje y habría destrozado la estructura salarial. Es difícil rebatir ese enfoque cuando hemos visto al United mostrarse agresivo en el pasado, solo para que esos fichajes fracasaran y resultara imposible deshacerse de los jugadores. El United sigue confiando en que fichará a los jugadores que quiere este verano, pero, obviamente, el deseo de ser un poco más estricto con lo que paga implica que, en ocasiones, se quedará sin ellos».
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