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La polémica cláusula de rescisión del «club de ensueño» de Nico Schlotterbeck beneficia al Borussia Dortmund, mientras una leyenda alemana elogia el interés del Real Madrid por el defensa estrella
Matthaus respalda la cláusula contractual de Schlotterbeck
La reciente renovación de Schlotterbeck con el Dortmund incluye una cláusula que le permite fichar por un «club de ensueño». Esta medida ha dividido a la afición, que duda del compromiso a largo plazo del defensa con el equipo de la Bundesliga. Sin embargo, la leyenda del fútbol alemán Matthäus lo ve como un acuerdo razonable que reconoce las aspiraciones de Schlotterbeck y permite al Dortmund conservar a uno de sus mejores defensas.
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Matthaus insiste en que la ambición no implica deslealtad
En declaraciones a Sky Alemania, Matthaus explicó que Schlotterbeck solo quiere mantener abiertas sus opciones de futuro. Añadió que los jugadores de élite suelen estar atentos a las oportunidades de los grandes clubes europeos y que estas cláusulas son cada vez más comunes.
«Siempre se trató de que él quisiera dar el siguiente paso», dijo. «Por otro lado, también está comprometido con el Borussia Dortmund. Pero si el Real Madrid llama a la puerta, quieres dejar una puerta abierta, al menos una pequeña rendija por la que puedas pasar.
Si la afición piensa que ya no está comprometido, se equivoca. Su corazón está en Dortmund, pero quiere dejar esa puerta abierta. Si tras un buen Mundial llega otra oferta —y Alemania también se beneficiaría—, pasa lo mismo con Upamecano o Musiala: a algunos les ocurre antes, a otros después. Si tiene esa opción, debería poder usarla en su beneficio, quizá para cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid, un reto aún mayor que el Borussia Dortmund».
El Dortmund podría beneficiarse de un futuro traspaso
Matthaus afirmó que el Dortmund ha mejorado su posición al aceptar la cláusula. Schlotterbeck está vinculado al club hasta 2031, lo que da al BVB una ventaja si un grande quiere ficharlo.
«Para el Borussia Dortmund, esto significa que Schlotterbeck tiene contrato hasta 2027; seguirían recibiendo una indemnización por traspaso en 2026, pero no en 2027. Así que tenía cierta ventaja», explicó Matthaus. En vez de los 30 o 35 millones que habrían obtenido con un año más de contrato, el BVB podría recibir unos 60 millones de indemnización. Es decir, entre 25 y 30 millones más de lo perdido este año por las eliminaciones tempranas en Champions y Copa, con lo que compensarían esa merma.
- AFP
¿Y ahora qué?
Por ahora, Schlotterbeck sigue siendo clave en la defensa del Dortmund. El BVB es segundo en la Bundesliga con 64 puntos en 29 partidos, a 12 del líder, el Bayern de Múnich. Su próximo rival será el Hoffenheim el sábado.