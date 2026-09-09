El entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, atendió a la prensa en el estadio Sukru Saracoglu antes del estreno de su equipo en la fase de liga de la Champions League ante la Roma. El partido supone la culminación de una campaña notable en la que Kartal llevó al gigante turco a superar tres rondas de clasificación para poner fin a una ausencia de 18 años en la competición.

Ahora, en su cuarta etapa al frente del club, Kartal se convirtió en el segundo entrenador turco que lleva al Fenerbahçe a la fase de la Champions League.

El técnico expresó un enorme orgullo por este logro y, al mismo tiempo, mostró su total confianza en sus jugadores para competir al más alto nivel.



