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La plantilla del Manchester United cancela la cena de equipo tras la derrota ante el Atlético de Madrid y el arrebato de Lisandro Martinez
Planes descartados tras la eliminación europea
Los jugadores del United habrían cancelado una cena de equipo prevista para la noche del jueves tras su derrota por 2-0 en la Champions League a domicilio ante el Atlético, según The Sun. El equipo de Michael Carrick encadenó su quinto partido sin ganar en todas las competiciones tras una noche decepcionante en la capital española.
Las repercusiones de la derrota europea estuvieron marcadas en gran medida por Martinez, que arremetió duramente contra la directiva del club. El defensa central expresó su enfado con el director de fútbol Jason Wilcox y sostuvo que a la plantilla le faltaba la calidad necesaria para competir contra rivales de primer nivel.
Martinez emitió un comunicado público 24 horas después para abordar la situación y aclarar sus palabras. El internacional argentino afirmó que simplemente había hablado desde el enfado y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos querían.
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Frustración por la profundidad de la plantilla
La polémica que rodea a Martinez habría sido decisiva en la decisión de cancelar la comida de equipo del jueves. El defensa estaba especialmente frustrado por las dificultades para elegir la alineación debido a las lesiones que sigue sufriendo la plantilla.
Carrick se vio obligado a colocar al central Ayden Heaven como lateral izquierdo para el crucial partido a domicilio contra el Atlético. Según las informaciones, Martinez consideró que recurrir a Heaven en una posición a la que no está acostumbrado ponía de manifiesto las carencias de la plantilla actual.
La información dejó claro que las críticas de Martinez no iban dirigidas a Heaven. Su frustración se centraba en la directiva por no haber fichado a un lateral izquierdo reconocido durante el mercado de fichajes.
Objetivos no conseguidos en el mercado de fichajes
Las limitaciones tácticas se deben a los intentos fallidos de reforzar la plantilla en los últimos mercados de fichajes. El United buscó activamente mejorar sus opciones en defensa, pero finalmente no consiguió incorporar a sus principales objetivos.
Lewis Hall era el principal objetivo para resolver los persistentes problemas del equipo en el lateral izquierdo. Sin embargo, el Newcastle no estaba dispuesto a vender al defensa, lo que obligó a los responsables de Old Trafford a buscar alternativas.
Tampoco llegaron a concretarse los contactos posteriores con Joaquin Seys, del Brujas, y Alejandro Balde, defensa del Barcelona. Como resultado, el cuerpo técnico se quedó con una flexibilidad táctica limitada durante partidos europeos decisivos.
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La atención se centra ahora en el desplazamiento a Leeds
Con la presión en aumento sobre el césped y la tensión creciendo fuera de él, los jugadores del United decidieron cancelar sus planes para cenar y centrarse por completo en sus próximos compromisos nacionales. La plantilla está deseando poner fin a una preocupante racha de cinco partidos sin ganar.
Carrick debe ahora volver a centrar a su equipo de cara al importante partido contra el Leeds United en Elland Road este domingo. El entrenador necesita una reacción rápida de sus jugadores para revertir su dinámica actual.
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