Los jugadores del United habrían cancelado una cena de equipo prevista para la noche del jueves tras su derrota por 2-0 en la Champions League a domicilio ante el Atlético, según The Sun. El equipo de Michael Carrick encadenó su quinto partido sin ganar en todas las competiciones tras una noche decepcionante en la capital española.

Las repercusiones de la derrota europea estuvieron marcadas en gran medida por Martinez, que arremetió duramente contra la directiva del club. El defensa central expresó su enfado con el director de fútbol Jason Wilcox y sostuvo que a la plantilla le faltaba la calidad necesaria para competir contra rivales de primer nivel.

Martinez emitió un comunicado público 24 horas después para abordar la situación y aclarar sus palabras. El internacional argentino afirmó que simplemente había hablado desde el enfado y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos querían.