Ante la repentina incidencia, la cúpula del club se movió con rapidez para conseguir un autobús alternativo que trasladara a los jugadores y al cuerpo técnico. El vehículo de sustitución permitió que toda la expedición llegara al estadio a tiempo sin alterar su rutina de calentamiento previa al partido. El cambio de transporte de emergencia se desarrolló sin problemas y no pasó de ser un pequeño contratiempo logístico antes del saque inicial.



