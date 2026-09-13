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Adhe Makayasa

Traducido por

La plantilla de River Plate, obligada a cambiar de autobús tras un insólito percance de transporte antes del duelo ante Atlético Tucumán

River Plate
Atlético Tucuman vs River Plate
Atlético Tucuman
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River Plate sufrió un contratiempo inesperado antes del partido cuando su autobús oficial del equipo quedó atascado en una rampa al salir de su hotel. El gigante argentino organizó rápidamente un transporte alternativo para llegar al estadio José Fierro, donde posteriormente logró una trabajada victoria por 2-1 sobre Atlético Tucumán, que jugó con diez, en la noche del sábado.

  • El autobús del equipo se queda atascado

    River sufrió un contratiempo logístico inesperado cuando el autobús del equipo se quedó atascado en una rampa del hotel de camino al Estadio Jose Fierro. La parte trasera del vehículo tocó el asfalto, levantando la parte delantera del suelo y dejándolo sin poder continuar. Aunque quedó brevemente atrapado en la rampa de salida, el autocar fue liberado con éxito sin sufrir daños estructurales significativos.


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  • Intercambio de emergencia acordado

    Ante la repentina incidencia, la cúpula del club se movió con rapidez para conseguir un autobús alternativo que trasladara a los jugadores y al cuerpo técnico. El vehículo de sustitución permitió que toda la expedición llegara al estadio a tiempo sin alterar su rutina de calentamiento previa al partido. El cambio de transporte de emergencia se desarrolló sin problemas y no pasó de ser un pequeño contratiempo logístico antes del saque inicial.


  • Un gol al final asegura los puntos

    El equipo de Leonardo Ponzio acabó logrando una dramática victoria por 2-1 sobre Tucuman el sábado por la noche. El conjunto local se quedó con diez hombres muy pronto tras la roja directa a Franco Nicola, lo que permitió a Tobias Andrada abrir el marcador poco después. Clever Ferreira igualó momentáneamente para el equipo local en los últimos compases, pero el nuevo fichaje Thiago Almada dio la victoria con un gol en el tiempo de descuento.

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    Espera un duelo en casa ante Huracán

    River recibe a Huracán en el Monumental el próximo sábado para su décimo partido de liga de la temporada. Tras el drama final en Tucumán, Ponzio querrá otros tres puntos para reforzar su pelea por el liderato. Una victoria en casa le mantendría firmemente en la lucha con los equipos que han marcado el ritmo en este arranque.

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