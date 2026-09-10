«¡La pesadilla lisboeta de Leao!» Cómo Luis Suarez y Sergi Altimira arruinaron el hostil regreso a casa de Rafael Leao en Alvalade

El Sporting CP inició su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 3-1, tras remontar ante el Galatasaray en el Estadio Jose Alvalade. El Sporting se vio por detrás muy pronto por un gol en propia puerta de Goncalo Inacio, antes de que Genny Catamo, Luis Suarez y Rodrigo Zalazar dieran la vuelta al partido.

El excanterano del Sporting Rafael Leao regresó a Lisboa desde el banquillo con el Galatasaray y recibió una hostil acogida por parte de la afición local.

La victoria dio al equipo de Rui Borges el máximo de puntos para arrancar la nueva fase de liga europea.