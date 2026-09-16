¡La pesadilla europea del AC Milan! Las rotaciones de Ruben Amorim salen mal y el Benfica logra una victoria histórica

El Milan sufrió un inicio desastroso en su campaña de la Europa League, al caer por 0-2 en casa ante el Benfica. El entrenador Amorim ya empieza a sentir la presión después de optar por rotar en exceso a su equipo en San Siro.

Los rossoneri regresaban a la competición europea después de dos empates consecutivos en la Serie A ante la Juventus y la Lazio. Omari Hutchinson y Filippo Terracciano fueron titulares por primera vez esta temporada, mientras que Davide Bartesaghi regresó a una defensa renovada.

Sin embargo, los retoques tácticos acabaron volviéndose en su contra. Les costó mucho ante un Benfica seguro de sí mismo, que aprovechó con facilidad la actuación inconexa y lenta de los locales.