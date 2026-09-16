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¡La pesadilla europea del AC Milan! Las rotaciones de Ruben Amorim salen mal y el Benfica logra una victoria histórica
Pesadilla europea para el Milan
El Milan sufrió un inicio desastroso en su campaña de la Europa League, al caer por 0-2 en casa ante el Benfica. El entrenador Amorim ya empieza a sentir la presión después de optar por rotar en exceso a su equipo en San Siro.
Los rossoneri regresaban a la competición europea después de dos empates consecutivos en la Serie A ante la Juventus y la Lazio. Omari Hutchinson y Filippo Terracciano fueron titulares por primera vez esta temporada, mientras que Davide Bartesaghi regresó a una defensa renovada.
Sin embargo, los retoques tácticos acabaron volviéndose en su contra. Les costó mucho ante un Benfica seguro de sí mismo, que aprovechó con facilidad la actuación inconexa y lenta de los locales.
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Lukebakio y Kaminski castigan al Milan
El conjunto visitante tomó el control muy pronto, cuando Dodi Lukebakio colocó un brillante remate con la izquierda en la escuadra baja. El extremo recibió la asistencia de Jakub Kaminski, que atravesó la defensa del Milan con facilidad para superar a Mike Maignan.
El Benfica estuvo cerca de doblar su ventaja poco después, cuando Georgiy Sudakov estrelló un disparo en la base del poste más alejado. Pese a una espectacular parada de Anatoliy Trubin para negar un misil lejano de Terracciano, el Milan se mostró completamente inofensivo.
Kaminski sentenció después la histórica victoria en la segunda parte. Marcó por la escuadra desde corta distancia tras un inteligente pase atrás de El Karouani, castigando otro fallo defensivo del conjunto local.
El Benfica rompe su larga maldición europea
Este resultado marcó un hito verdaderamente histórico para el Benfica. El gigante portugués nunca había derrotado antes al Milan en seis intentos, una pésima racha que incluía dolorosas derrotas en las finales de la Copa de Europa de 1963 y 1990.
Su victoria fue aún más impresionante por su propia elección de equipo. Con un enorme duelo doméstico contra el FC Porto a la vista el domingo, el Benfica rotó a nueve de su once inicial, dando entrada a jugadores como el exdefensa del Parma Alessandro Circati.
Mientras tanto, las estadísticas recientes dejan una lectura increíblemente sombría para el Milan. Desde el pasado abril, el Milan ha perdido cuatro de sus seis partidos en casa en todas las competiciones, encajando al menos dos goles en cada una de esas derrotas.
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Amorim se enfrenta a una crisis táctica inmediata
Amorim debe abordar ahora con urgencia los evidentes problemas ofensivos de su equipo. Esta fue la quinta vez con el nuevo entrenador en la que el Milan fue completamente incapaz de ver puerta en la primera parte.
De forma extraña, todos los goles del Milan esta temporada salvo uno han llegado durante un frenético intervalo de cinco minutos entre el 64 y el 69. A pesar de la entrada de Christian Pulisic, que obligó a Trubin a realizar una parada en los últimos minutos, los locales no pudieron romper esa extraña tendencia goleadora.
El escrutinio no hará más que intensificarse cuando el Milan vuelva a centrarse en sus compromisos domésticos. Amorim necesita encontrar rápidamente una fórmula ganadora para evitar que este tropiezo de principios de temporada se convierta en una crisis total en San Siro.
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