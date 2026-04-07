¡La pesadilla del Real Madrid! Harry Kane iguala a una leyenda del FC Bayern de Múnich

La participación de Kane en el partido del martes había sido una incógnita, ya que el jugador de 32 años se había visto obligado a quedarse fuera últimamente por problemas en el tobillo. Sin embargo, al final, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, pudo contar con su goleador, que marcó con un disparo raso desde unos 20 metros apenas 20 segundos después de la reanudación de la segunda parte. En todas las competiciones, este fue ya el 49.º gol de Kane esta temporada.

La racha de Elber, con cuatro partidos consecutivos de la Liga de Campeones en los que participó directamente en los goles contra el Real Madrid, comenzó en mayo de 2000, cuando, en la vuelta de las semifinales, en la que el Bayern se impuso por 2-1 (la ida se había perdido por 0-2), dio una asistencia y marcó un gol. Aproximadamente un año después, Elber marcó el gol de la victoria por 1-0 para el FCB en el partido de ida de semifinales en Madrid y volvió a marcar en la victoria por 2-1 en el partido de vuelta. A esto le siguieron dos asistencias en el 2-1 del partido de ida de cuartos de final en abril de 2002.

La racha de Aubameyang la logró el gabonés, que ahora juega en el Olympique de Marsella, con la camiseta del Borussia Dortmund entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017.