Loris Karius vive un comienzo diferente en su carrera tras largos años de declive, después de que el guardameta del Schalke recuperara su nivel y su nombre volviera a sonar para incorporarse a la selección de Alemania, en un momento en el que Jürgen Klopp dirige al combinado por primera vez.

Y el regreso de Karius no puede desligarse de la noche más dolorosa de su carrera, cuando cometió dos errores decisivos durante la final de la Liga de Campeones de 2018 ante el Real Madrid, contribuyendo a la derrota del Liverpool por 3-1.

El portero lloró tras el partido y pidió disculpas a la afición, antes de que unas pruebas médicas a las que se sometió días después revelaran que sufría una conmoción cerebral, mientras que Klopp afirmó más tarde que la lesión pudo haber afectado a su rendimiento.