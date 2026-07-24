El Al Ahly cayó ante el Vitória de Guimarães portugués por 1-3, en el partido amistoso que enfrentó a ambos hoy, viernes, durante su concentración en el extranjero, en Portugal, como preparación para las competiciones de la nueva temporada.

Y a pesar de que el Al Ahly comenzó el encuentro con muchos de sus elementos titulares, terminó la primera parte por detrás con un contundente 3-0, antes de realizar numerosos cambios en la segunda mitad.

Con el inicio de la segunda parte, el brasileño Matheus Gonçalves logró marcar el primer y único gol del Al Ahly, pero no fue suficiente para remontar el marcador.