La pesadilla de Steve Clarke se hizo realidad: Billy Gilmour, lesionado, se pierde el Mundial tras retirarse cojeando en la victoria de Escocia

El centrocampista de 24 años cayó solo al suelo en los últimos minutos de la primera parte y, tras recibir atención médica, tuvo que ser sustituido.

Tras el partido, Steve Clarke confirmó que el exjugador del Chelsea y el Brighton se someterá a pruebas de imagen para determinar la gravedad. A dos semanas del debut mundialista ante Haití en Boston, su ausencia sería un golpe duro para la selección.

En un comunicado se lee: «Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla que ha sufrido Billy Gilmour en la victoria de hoy sobre Curazao le impedirá participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Todo el equipo nacional le desea una pronta recuperación; ahora regresará al SSC Nápoles para iniciar su rehabilitación».