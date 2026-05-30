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La pesadilla de Steve Clarke se hizo realidad: Billy Gilmour, lesionado, se pierde el Mundial tras retirarse cojeando en la victoria de Escocia
El pivote del centro del campo se perderá el Mundial
El centrocampista de 24 años cayó solo al suelo en los últimos minutos de la primera parte y, tras recibir atención médica, tuvo que ser sustituido.
Tras el partido, Steve Clarke confirmó que el exjugador del Chelsea y el Brighton se someterá a pruebas de imagen para determinar la gravedad. A dos semanas del debut mundialista ante Haití en Boston, su ausencia sería un golpe duro para la selección.
En un comunicado se lee: «Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla que ha sufrido Billy Gilmour en la victoria de hoy sobre Curazao le impedirá participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Todo el equipo nacional le desea una pronta recuperación; ahora regresará al SSC Nápoles para iniciar su rehabilitación».
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Clarke, desconsolado por Gilmour
Tras la confirmación, Clarke declaró: «Estoy desconsolado por Billy; ha sido clave en nuestra campaña de clasificación para el Mundial. La lesión en este momento es muy cruel y todos lo sentimos mucho por él.
Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le servirá de consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos grandes torneos por delante».
Antes de confirmarse la lesión, Clarke reconoció su gravedad ante la prensa: «Es una gran decepción. Estamos a la espera de los resultados de la resonancia para conocer su alcance. Estoy muy preocupado».
El seleccionador añadió que Gilmour se retiró del campo al sentir el dolor, lo que suele indicar gravedad. «No tiene sentido especular; esperemos a ver qué dicen los médicos. Estoy aquí sentado esperando y rezando para que esté en el avión», concluyó Clarke.
Una victoria empañada por la preocupación por la forma física
La lesión empañó una tarde productiva en Hampden. Escocia ganó 4-1, pero sufrió ante el equipo de Dick Advocaat. Tahith Chong adelantó a los visitantes, aunque la expulsión de Jurgen Locadia justo antes del descanso inclinó el partido a favor de los locales.
Findlay Curtis, que reemplazó al lesionado Gilmour, igualó con su primer gol con la absoluta. Luego, un doblete de Lawrence Shankland y un penalti de Ryan Christie dieron la victoria a la Tartan Army, aunque la actuación quedó ensombrecida por la lesión de su estrella en el centro del campo.
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Lecciones tácticas de cara al gran inicio de la temporada
A pesar del cómodo marcador, Clarke admitió que habría preferido una prueba más exigente contra once jugadores. «La tarjeta roja cambió la dinámica del partido; a partir de ahí, contra diez, creamos ocasiones y marcamos», reflexionó el seleccionador sobre la fase de grupos.
Y añadió: «Siempre es agradable ganar un partido internacional, pero habría sido mejor mantener el 11 contra 11; así habríamos tenido un mayor desafío para encontrar espacios. ¿Podríamos haber creado las mismas ocasiones contra 11 que las que hicimos ante 10? Eso habría sido un mejor ejercicio».