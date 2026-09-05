Santos ha confirmado que Neymar afronta un periodo importante de baja después de sufrir una grave lesión en el muslo durante la reciente eliminación del club en la Copa de Brasil ante Palmeiras. La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain se vio obligada a retirarse al descanso durante el empate sin goles, un resultado que dejó a Santos fuera de la competición tras una derrota global por 3-0.

Santos anunció en las redes sociales que las pruebas médicas realizadas tras el partido revelaron una lesión muscular tipo 2B en el recto femoral del muslo derecho de Neymar, un músculo responsable de la flexión de cadera y la extensión de rodilla. Según RMC, el plazo estimado para su recuperación es de entre cuatro y ocho semanas, lo que significa que el jugador de 34 años podría estar de baja hasta noviembre.

Esto supone un duro golpe para un Santos que ha dependido en gran medida de su capacidad creativa desde su emotivo regreso al club. A pesar de sus recurrentes problemas físicos, Neymar ha seguido siendo productivo cuando ha estado disponible, con ocho goles y ocho asistencias en 24 partidos entre todas las competiciones esta temporada.







