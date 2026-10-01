La tercera temporada de Endrick en la capital española ha comenzado de forma frustrante, ya que el jugador de 20 años sigue teniendo limitadas las oportunidades con el primer equipo en el Bernabéu. Después de perderse los cuatro primeros partidos por una lesión de pretemporada, el delantero ha pasado casi todo su tiempo en el banquillo a las órdenes del nuevo técnico Mourinho.

La participación del brasileño se ha limitado a una única aparición de cuatro minutos como suplente ante el Elche en los ocho primeros partidos del Real Madrid. La feroz competencia de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz y el recién llegado Carlos Espi le ha dejado muy abajo en el orden de preferencia del ataque.

Informaciones de AS indican que Endrick está abierto a salir cedido en enero si su situación no mejora. Los gigantes italianos Roma y AC Milan están pendientes de su situación, después de que ambos mostraran interés durante el mercado de verano.



