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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

La pesadilla de Brasil en el Mundial: Neymar, las lesiones y por qué todo salió mal para la Seleção y Carlo Ancelotti

Analysis
Brazil
World Cup
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
FEATURES
Brazil vs Noruega

Ya se investiga la desastrosa eliminación de Brasil del Mundial, tras caer ante la revelación Noruega y los goles de Erling Haaland. La Seleção nunca despegó en Norteamérica, lastrada por una plantilla envejecida y poco compacta que dependía demasiado de Vinicius Jr.

Tras la decepción de la eliminación en octavos en Nueva Jersey, surgen dudas sobre el seleccionador Carlo Ancelotti, quien hace un año llegó para devolver a Brasil a la élite.

Doce meses después, su continuidad está en duda: las críticas crecen en Brasil pese a que él habla de «el comienzo de un nuevo ciclo». En retrospectiva, tomó decisiones clave que fueron un error.

¿Dónde se torció todo para Brasil en el Mundial 2026? GOAL analiza los principales problemas de la Seleção tras su prematura eliminación.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Crujido de huesos

    Está documentado que varios problemas de Brasil surgieron de la plantilla elegida por Ancelotti, quien se mantuvo fiel a un grupo de veteranos por la percepción de que no había alternativas viables.

    Sus tres porteros tenían 33, 32 y 38 años, y la edad media de los defensas convocados era de 31 —incluidos los exlaterales de la Juventus Danilo y Alex Sandro, ya reliquias—. En el centro del campo, Casemiro (34) y Fabinho (32) siguieron siendo piezas clave.

    Los jóvenes Rayan (19, Bournemouth) y Danilo (25, Botafogo) aportaron un atisbo de esperanza, pero Ancelotti admitió tras la eliminación que Brasil necesita sangre nueva.

    «Necesitamos talento joven y jugadores de alto nivel en el fútbol brasileño», afirmó el técnico italiano. «Esta selección tiene un grupo sólido, grandes jugadores en activo y algunos nuevos que pueden incorporarse».

    • Anuncios
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La apuesta por Neymar

    Neymar acaparó los titulares tras su sorpresiva convocatoria. A sus 34 años, Ancelotti lo incluyó pese a la presión mediática y a que no jugaba con Brasil desde octubre de 2023 por lesiones.

    Sin embargo, en vísperas del Mundial sufrió una lesión en la pantorrilla que lo marginó dos o tres semanas. Se perdió los dos primeros partidos del grupo y solo jugó 14 minutos ante Escocia en la tercera jornada. En Miami pareció fuera de forma; su regreso tuvo más aire de despedida que de regreso triunfal.

    Ancelotti no lo usó en la victoria ante Japón y solo le dio más minutos contra Noruega, donde marcó un penalti tardío que probablemente fue su despedida.

  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Una omisión importante

    La lesión de Neymar y su ausencia del terreno de juego hicieron aún más desconcertante la decisión de dejar fuera a João Pedro, del Chelsea. Este joven de 24 años, directamente afectado por la dramática convocatoria de última hora del máximo goleador de la historia de la Seleção, fue descartado a pesar de haber sumado 29 goles y asistencias en su primera temporada en Stamford Bridge.

    Se daba por hecho que viajaría e incluso podría ser titular en el Mundial como ‘9’ de Brasil, pues su versatilidad lo hacía muy útil. Ancelotti admitió al anunciar la lista que el delantero «probablemente merecía estar aquí».

    La eliminación del pentacampeón mundial provocará un análisis doloroso y prolongado, y la decisión de marginar al delantero del Chelsea será objeto de críticas repetidas.

    «Tengo que ser sincero, creo que esta eliminación se remonta a las decisiones tomadas desde el banquillo», declaró el icono brasileño Ronaldo Nazario tras el partido. «Sigo sin entender por qué João Pedro no formaba parte de esta convocatoria. Ha cuajado una temporada excepcional, está en plena forma y Brasil necesitaba un delantero que pudiera aportar algo diferente».

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Un centro del campo desorganizado

    Por la convocatoria elegida y la dependencia de estrellas veteranas, el centro del campo fue el punto más débil de Brasil, que se apoyó en el líder del Newcastle, Bruno Guimaraes, para crear juego y realizar el trabajo sucio.

    Inicialmente, Ancelotti convocó solo cinco centrocampistas centrales; luego llamó a Ederson, fichaje del Manchester United, para reemplazar al lesionado lateral derecho Wesley, y también incluyó a Lucas Paquetá, un “10” nato. Guimarães respondió con cuatro asistencias, pero careció de respaldo y el seleccionador apenas dio minutos a Ederson y Danilo.

    Tras la derrota ante Noruega, el emblemático técnico italiano señaló el centro del campo como un aspecto que requiere una mejora significativa para la Seleção: «Tenemos que pensar en el futuro, pero es muy evidente que, en el centro del campo, creo que tenemos que hacer algunos cambios».

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    ¿No es la persona adecuada para el puesto?

    La decisión de que Guimaraes lanzara el penalti que detuvo Noruega ya ha generado debate. Ese fallo resultó decisivo: Brasil se quedó atrás y no pudo remontar.

    Vinicius, máximo goleador del equipo y en gran momento de forma, parecía el candidato lógico, pero sorprendió ver al capitán del Newcastle colocar el balón en el punto de penalti. Ancelotti admitió después que la elección se basó solo en estadísticas y que Vinicius estaba bajo en la jerarquía.

    «Hicimos estadísticas y, según ellas, Raphinha era la mejor opción [para lanzar penaltis]», afirmó. «El mejor sería Raphinha y, después, Neymar [que no estaban en el campo], y tras ellos, Bruno Guimaraes. Después de Bruno, estaría [Gabriel] Martinelli, así que elegimos a Bruno Guimaraes porque pensamos que sería el mejor».

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las lesiones pasaron factura

    Ancelotti merece críticas por algunas de sus decisiones antes y durante el Mundial, pero puede alegar circunstancias atenuantes.

    La plantilla se mermó por lesiones antes y durante el torneo, dejando pocos recursos de calidad. Antes de la convocatoria ya se habían caído Éder Militão, Rodrygo y Estêvão Willian, por lo que Brasil perdía a su lateral derecho titular y a dos posibles titulares o revulsivos en las bandas.

    La situación no mejoró durante el torneo. Ya se habló de los problemas de Neymar, pero Ancelotti también perdió a Raphinha y Paquetá por lesiones en los isquiotibiales: el primero se lastimó ante Haití y no volvió a jugar, y el segundo se retiró en el descanso del duelo contra Japón.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No es el final, sino el principio»

    Para Ancelotti, este fracaso es el primer paso de un camino largo para que Brasil regrese a la élite.

    «Una derrota es el comienzo de una nueva aventura», afirmó el venerado técnico italiano. «Tenemos que seguir mejorando, buscar nuevas ideas. No es el final, es el inicio de un nuevo ciclo.

    Superaremos esta derrota con un nuevo impulso en nuestro trabajo y en la evaluación de los jugadores. Buscaremos mejorar y encontrar nuevas ideas, como hemos hecho este año.

    «El trabajo ha sido bueno. En el fútbol hay que asumir la tristeza de una derrota. Estoy acostumbrado».