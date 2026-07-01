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¡La pérdida del Leicester es una ganancia para la selección femenina de Estados Unidos! Gary Lineker revela que ignoraron el consejo de Emma Hayes cuando él presionó para que el equipo de la EFL realizara un nombramiento histórico en el banquillo
La atrevida propuesta de Lineker para los Foxes
En su podcast «The Rest is Football», Lineker contó que llamó a la entonces directora ejecutiva del Leicester City, Susan Whelan, tras el descenso del club en 2023. El exfutbolista inglés propuso fichar a Hayes, quien por entonces dominaba la Superliga Femenina con el Chelsea, para que los «Foxes» lideraran el entrenamiento moderno.
Durante el episodio, Lineker se dirigió a Hayes, actual seleccionadora de Estados Unidos, para explicar su recomendación: «Cuando el Leicester descendió por primera vez, llamé a Susan Whelan, que era la directora ejecutiva del club en aquel momento —y que, por desgracia, ya no está allí—, y le dije: “Creo que deberíais apostar por Emma como entrenadora del Leicester City”». Le dije: «Hay muchas razones. A: es una entrenadora brillante, así que no sería un truco de relaciones públicas, aunque, desde ese punto de vista, habría sido genial: la primera mujer al frente de un equipo masculino profesional en nuestro país. Además, creo que nosotros [el Leicester] teníamos los jugadores con los que te habría ido muy bien».
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La resistencia de los propietarios impidió la medida.
A pesar del entusiasmo de Lineker, la directiva del club mostró dudas sobre la propuesta. Según el exfutbolista, Whelan la encontró atractiva a título personal, pero admitió que los responsables del King Power Stadium no estaban preparados para un cambio tan revolucionario en el fútbol inglés.
Al relatar la respuesta que recibió, Lineker afirmó: «Y ella dijo: “Creo que es una idea realmente buena… pero no estoy muy segura de que los propietarios estén preparados todavía para dar ese paso”. Así que me pregunto si te habría interesado en absoluto, pero esa es, sinceramente, la verdad».
Hayes responde a las barreras de gestión
Hayes reaccionó con elegancia a la revelación de Lineker y destacó los obstáculos sistémicos que frenan el acceso de las mujeres al fútbol profesional masculino. La entrenadora de 49 años, que ganó siete títulos de la WSL con el Chelsea, insistió en que el debate debe dejar de centrarse en las candidatas y mirar a los empleadores.
En respuesta a Lineker, Hayes dijo: «Te agradezco que lo digas, pero a los entrenadores nos hacen esta pregunta; somos nosotros los que tenemos que aguantarla en las ruedas de prensa. Y yo siempre respondo: “Le estás preguntando a la persona equivocada”. Hay que preguntar a los propietarios de los clubes de fútbol por qué no hacen esas cosas». Ya había señalado la disparidad en otros ámbitos: «Hay pilotos, médicas, abogadas y banqueras, pero no hay entrenadoras en el fútbol masculino. Eso demuestra lo mucho que queda por hacer».
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El declive del Leicester y el éxito de Hayes en Estados Unidos
Tras un periodo turbulento, el Leicester City descendió a la League One en la temporada 2025-26. Mientras tanto, Hayes brilló al frente de la selección femenina de Estados Unidos: ganó la medalla de oro en París 2024 y el primer Trofeo Johan Cruyff como mejor entrenadora. Los Foxes han fichado a Russell Martin para enderezar el rumbo en la tercera división, y ahora deben iniciar la reconstrucción desde la League One.