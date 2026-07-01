La pérdida del gato de Danny Murphy causa revuelo cuando la exestrella de la selección inglesa y del Liverpool cuenta una historia insólita durante sus comentarios del Mundial

La curiosa anécdota dividió a las redes. «The Football Ramble» lo llamó «comentario emblemático», mientras algunos usuarios, divertidos, lo compararon con un personaje cómico: «El mejor comentario de Danny Murphy. Todo un Partridge».

Otro usuario añadió: «Me encanta la cara que pone [Bower] cuando Danny Murphy empieza esta historia», y otro comentó: «La mejor frase de la retransmisión de todo el torneo. Haz una reverencia, Danny Murphy».

Otros se quejaron de la falta de atención al partido: «Qué análisis tan apasionante el de Danny Murphy», escribió un usuario, y otro preguntó: «¿Cómo es que Danny Murphy es un comentarista de verdad?».

Algunos dudaron de su veracidad, y un usuario bromeó: «Parece la versión de “vete a vivir a una granja” que le dijeron sus padres. Esto necesita un podcast de true crime. Justicia para Bob».