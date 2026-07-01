Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Danny MurphyGetty
Moataz Elgammal

Traducido por

La pérdida del gato de Danny Murphy causa revuelo cuando la exestrella de la selección inglesa y del Liverpool cuenta una historia insólita durante sus comentarios del Mundial

World Cup
Noruega
D. Murphy
Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast

Danny Murphy sorprendió a los espectadores durante la retransmisión del Mundial en la BBC al contar la extraña historia de su gato perdido, Bob. Ocurrió en la segunda parte del Costa de Marfil-Noruega y desató un alud de reacciones en redes, con comparaciones al personaje cómico Alan Partridge.

  • Un momento extraño en los comentarios del Mundial

    Durante el Costa de Marfil-Noruega de dieciseisavos, Murphy recordó a su gato Bob.

    El momento llegó cuando Oscar Bobb entró en la segunda parte por Alexander Sorloth. Con Noruega 1-0, Bobb tocó el balón al instante, lo que llevó al comentarista Steve Bower a decir: «Ahí está la primera intervención de Bobb». Tras una pausa de 10 segundos, Murphy comentó: «Yo tenía un gato que se llamaba Bob». El coportavoz aprovechó la pausa para compartir la anécdota.

    • Anuncios

  • El destino de Bob, el gato

    Bower restó importancia al homenaje felino: «El partido no está tan mal». Murphy, sin embargo, siguió con su anécdota: «Sí, se metió en la parte trasera de una furgoneta de Royal Mail y lo perdimos». Tras una breve pausa, añadió: «Es realmente triste. En fin», y se echó a reír. Bower cambió de tema y centró la retransmisión en el partido: «En fin, quedan 18 minutos y Costa de Marfil necesita un gol».

    Un minuto después marcó Amad Diallo, y a cuatro del final Erling Haaland sentenció para Noruega.


  • Los espectadores reaccionan ante un comentario emblemático

    La curiosa anécdota dividió a las redes. «The Football Ramble» lo llamó «comentario emblemático», mientras algunos usuarios, divertidos, lo compararon con un personaje cómico: «El mejor comentario de Danny Murphy. Todo un Partridge».

    Otro usuario añadió: «Me encanta la cara que pone [Bower] cuando Danny Murphy empieza esta historia», y otro comentó: «La mejor frase de la retransmisión de todo el torneo. Haz una reverencia, Danny Murphy».

    Otros se quejaron de la falta de atención al partido: «Qué análisis tan apasionante el de Danny Murphy», escribió un usuario, y otro preguntó: «¿Cómo es que Danny Murphy es un comentarista de verdad?».

    Algunos dudaron de su veracidad, y un usuario bromeó: «Parece la versión de “vete a vivir a una granja” que le dijeron sus padres. Esto necesita un podcast de true crime. Justicia para Bob».

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro a las cadenas de televisión?

    Noruega avanza a octavos tras un gol en el final y se medirá a Brasil.

    Mientras tanto, se espera que Murphy y Bower sigan con sus labores en los medios durante el Mundial. Los aficionados aguardan nuevas anécdotas de animales en las próximas retransmisiones, a medida que la competición avanza hacia las fases finales.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR