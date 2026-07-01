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La pérdida del gato de Danny Murphy causa revuelo cuando la exestrella de la selección inglesa y del Liverpool cuenta una historia insólita durante sus comentarios del Mundial
Un momento extraño en los comentarios del Mundial
Durante el Costa de Marfil-Noruega de dieciseisavos, Murphy recordó a su gato Bob.
El momento llegó cuando Oscar Bobb entró en la segunda parte por Alexander Sorloth. Con Noruega 1-0, Bobb tocó el balón al instante, lo que llevó al comentarista Steve Bower a decir: «Ahí está la primera intervención de Bobb». Tras una pausa de 10 segundos, Murphy comentó: «Yo tenía un gato que se llamaba Bob». El coportavoz aprovechó la pausa para compartir la anécdota.
El destino de Bob, el gato
Bower restó importancia al homenaje felino: «El partido no está tan mal». Murphy, sin embargo, siguió con su anécdota: «Sí, se metió en la parte trasera de una furgoneta de Royal Mail y lo perdimos». Tras una breve pausa, añadió: «Es realmente triste. En fin», y se echó a reír. Bower cambió de tema y centró la retransmisión en el partido: «En fin, quedan 18 minutos y Costa de Marfil necesita un gol».
Un minuto después marcó Amad Diallo, y a cuatro del final Erling Haaland sentenció para Noruega.
Los espectadores reaccionan ante un comentario emblemático
La curiosa anécdota dividió a las redes. «The Football Ramble» lo llamó «comentario emblemático», mientras algunos usuarios, divertidos, lo compararon con un personaje cómico: «El mejor comentario de Danny Murphy. Todo un Partridge».
Otro usuario añadió: «Me encanta la cara que pone [Bower] cuando Danny Murphy empieza esta historia», y otro comentó: «La mejor frase de la retransmisión de todo el torneo. Haz una reverencia, Danny Murphy».
Otros se quejaron de la falta de atención al partido: «Qué análisis tan apasionante el de Danny Murphy», escribió un usuario, y otro preguntó: «¿Cómo es que Danny Murphy es un comentarista de verdad?».
Algunos dudaron de su veracidad, y un usuario bromeó: «Parece la versión de “vete a vivir a una granja” que le dijeron sus padres. Esto necesita un podcast de true crime. Justicia para Bob».
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¿Qué les depara el futuro a las cadenas de televisión?
Noruega avanza a octavos tras un gol en el final y se medirá a Brasil.
Mientras tanto, se espera que Murphy y Bower sigan con sus labores en los medios durante el Mundial. Los aficionados aguardan nuevas anécdotas de animales en las próximas retransmisiones, a medida que la competición avanza hacia las fases finales.