Los locales lograron una agónica victoria por 4-2 ante un Barcelona que seguía invicto hasta entonces, gracias a los goles de Vitinha y Fabian Ruiz en los últimos minutos. Sin embargo, el triunfo quedó ensombrecido por las bajas de ambos equipos. Ousmane Dembele se detuvo en seco, agarrándose el muslo izquierdo, a los 19 minutos, lo que obligó a Ferran Torres a sustituirle ante el antiguo club de ambos.

La situación empeoró tras el descanso con un insólito doble contratiempo. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una fuerte caída tras chocar por alto con Xavi Espart, del Barcelona, y se torció gravemente la rodilla. Dos miembros del cuerpo médico tuvieron que sacarlo del campo, mientras que el capitán Marquinhos también se retiró lesionado en esa misma jugada. Enrique dio entrada a Maghnes Akliouche para recomponer un equipo mermado por las bajas.

Los visitantes tampoco se libraron de las lesiones. Dani Olmo dejó su sitio a Fermin Lopez en el minuto 27 tras sufrir un golpe, en una noche agitada para ambos banquillos.



