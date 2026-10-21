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«¡La peor parte del partido!»: Luis Enrique, consternado por el triple golpe de las lesiones para el Paris Saint-Germain, con Ousmane Dembele a la cabeza, en un vibrante duelo ante el Barcelona
Dembele se retira cojeando antes del arreón final del PSG
Los locales lograron una agónica victoria por 4-2 ante un Barcelona que seguía invicto hasta entonces, gracias a los goles de Vitinha y Fabian Ruiz en los últimos minutos. Sin embargo, el triunfo quedó ensombrecido por las bajas de ambos equipos. Ousmane Dembele se detuvo en seco, agarrándose el muslo izquierdo, a los 19 minutos, lo que obligó a Ferran Torres a sustituirle ante el antiguo club de ambos.
La situación empeoró tras el descanso con un insólito doble contratiempo. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una fuerte caída tras chocar por alto con Xavi Espart, del Barcelona, y se torció gravemente la rodilla. Dos miembros del cuerpo médico tuvieron que sacarlo del campo, mientras que el capitán Marquinhos también se retiró lesionado en esa misma jugada. Enrique dio entrada a Maghnes Akliouche para recomponer un equipo mermado por las bajas.
Los visitantes tampoco se libraron de las lesiones. Dani Olmo dejó su sitio a Fermin Lopez en el minuto 27 tras sufrir un golpe, en una noche agitada para ambos banquillos.
- AFP
Enrique lamenta «la peor parte del partido»
La sucesión de contratiempos dejó profundamente frustrado al entrenador del PSG pese a lograr una impresionante victoria europea. El técnico español admitió que su plantilla había sufrido un enorme desgaste físico para superar a los gigantes catalanes.
«No soy médico. Soy el entrenador», declaró Enrique tras el partido. «Las tres lesiones son lo peor del partido de hoy. Tendremos que esperar a las pruebas de mañana. Son tres jugadores muy importantes, así que, por supuesto, es una muy mala noticia, pero así es el fútbol».
Por su parte, Hansi Flick confirmó que su estrella del ataque estaba desolada por haber sido sustituida tan pronto en la primera parte. «Todavía no sabemos la gravedad de la lesión; tenemos que esperar para verlo», explicó el entrenador del Barcelona.
Sus compañeros temen por Kvaratskhelia ante los intentos de rotación
Enrique ha gestionado activamente los minutos de su plantilla esta temporada y ha tenido especial cuidado con Dembele, vigente ganador del Balón de Oro, debido a los problemas físicos que el delantero sufrió en España. Sin embargo, los descansos planificados no pudieron evitar esta última crisis, que ha dejado a sus compañeros preocupados por la gravedad de los golpes.
Ruiz reveló la preocupación inmediata del vestuario, especialmente por la aparatosa caída de Kvaratskhelia. Según las informaciones, el entorno del extremo teme ahora que haya sufrido una rotura del ligamento cruzado, a la espera de una resonancia magnética.
«Precisamente para evitar momentos como este, Luis Enrique dio descanso a algunos de nuestros jugadores, pero, por desgracia, acabó ocurriendo lo que temíamos», dijo Ruiz. «Perdimos a Ousmane Dembele a los 19 minutos de partido y después Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia se lesionaron casi en el [mismo] minuto. La lesión [de Kvara] me asustó porque me preocupó la forma en que cayó. No pudo salir del campo por su propio pie. Solo espero que no sea nada grave».
- Getty Images Sport
El PSG, mermado, afronta una prueba crucial en el ámbito nacional
El conjunto parisino tiene poco tiempo para recuperarse, ya que le esperan compromisos ligueros apremiantes. El equipo de Enrique se enfrenta el domingo al Lyon en un duelo de la zona alta de la Ligue 1 que pondrá a prueba una profundidad de plantilla ahora mermada.
A la espera de las evaluaciones médicas oficiales de Dembele, Kvaratskhelia y Marquinhos, el PSG debe recomponerse rápidamente. Mantener su buena dinámica en la competición doméstica sin tres de sus jugadores fundamentales será el reto más inmediato y difícil para Enrique.
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