«La peor actuación que he visto en mi vida»: Uli Hoeneß se enfurece tras las polémicas decisiones arbitrales contra el FC Bayern

«Es la peor actuación de un equipo arbitral que he visto nunca en un partido de la Bundesliga», afirma el presidente de honor del equipo muniqués, de 74 años, según cita el diario Bild.

El partido se había desarrollado de forma muy igualada y el Bayern estuvo a punto de ganar, a pesar de ir perdiendo desde el principio (Aleix García, 6'), de que le anularan dos goles y de las expulsiones de Nicolás Jackson (roja, 42') y Luis Díaz (doble amarilla, 84'). Díaz, tras una asistencia de Michael Olise, marcó el 1-1 definitivo (69’).