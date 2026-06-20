La selección brasileña de Carlo Ancelotti sufrió un duro golpe que podría afectar su camino en el Mundial. Durante el 3-0 a Haití (doblete de Mateus Cunha y gol de Vinicius Jr.), Raphinha, delantero del Barcelona, sufrió una lesión muscular quepreocupa. Las pruebas médicas confirman que la lesión es grave.
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La participación de Raphinha en el Mundial está en riesgo por una lesión en el muslo derecho. ¿Cuándo volverá y quién lo reemplazará?
¿Cuántos partidos se pierde?
Según las primeras informaciones de la concentración de la selección brasileña, Raphinha habría sufrido una lesión en la parte posterior del muslo derecho, la última de una temporada muy complicada desde el punto de vista físico, incluso con la camiseta del Barcelona. El cuerpo médico de Brasil no ha dado detalles sobre su recuperación, pero se espera que sepierda el último partido de grupo ante Escocia el jueves 25 de junio y probablemente también los octavos de final.
LAS SOLUCIONES DE ANCELOTTI
Brasil espera recuperar a Raphinha para los octavos de final, previstos para la primera semana de julio, aunque todo dependerá de la gravedad de su lesión en el flexor. Mientras, Carlo Ancelotti busca un sustituto para el partido contra Escocia. Para ese encuentro ya debería estar recuperado Neymar, quien desde hace días se ejercita parcialmente con el grupo tras su lesión en la pantorrilla, aunque su regreso se gestionará con precaución. Las opciones más probables para reemplazar a Raphinha son Gabriel Martinelli (Arsenal) y Luiz Henrique (Zenit), mientras que el joven Rayan espera su oportunidad.