El vicecapitán de Ghana, el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, no jugará el primer partido del Mundial de Toronto tras serle denegada la entrada a Canadá, según The Athletic. Las Estrellas Negras debutarán el miércoles 17 de junio en el BMO Field contra Panamá, pero el exjugador del Arsenal aún no puede ingresar al país.
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La participación de Partey en el Mundial con Ghana está en peligro: Canadá le niega la entrada por acusaciones de violación
EL «NO» DE CANADÁ
La legislación canadiense establece que «si has cometido un delito o has sido condenado por él, es posible que no se te permita entrar en el país». Partey está acusado, pero aún no hasido condenado, por lo quepodría haber entrado en Estados Unidos sin problemas. La FIFA no puede interferir en la jurisdicción de Canadá.
LAS ACUSACIONES DE VIOLACIÓN Y EL DESAFÍO A INGLATERRA
El jugador, de 32 años, podría disputar su segundo Mundial con Ghana. En noviembre afrontará un juicio por siete acusaciones de violación y una de agresión sexual contra cuatro mujeres, hechos ocurridos cuando vivía en Londres. El jugador, mediante sus abogados, ha rechazado las acusaciones. Su situación legal complica el Inglaterra-Ghana del 23 de junio en Boston (Grupo L), pues la FA baraja prohibir a sus futbolistas saludarlo antes del partido.
EL CASO DIPLOMÁTICO
Durante el amistoso entre Ghana y Gales en Cardiff, Partey fue silbado cada vez que tocó el balón. El seleccionador Carlos Queiroz lo mantuvo 45 minutos en el campo. Nada nuevo para el centrocampista, que ha jugado sus últimas cuatro temporadas en la Premier escuchando los mismos silbidos cada vez que, con el Arsenal, abandonaba el Emirates Stadium. Sin embargo, esta vez bastó para convertirlo en un caso. «Por lo que sé, en todos los rincones del mundo rige la presunción de inocencia y solo cuando uno es condenado se convierte en culpable», afirmó Queiroz. «Hoy, y esto no solo se aplica a Thomas, vivimos en el mundo de las redes sociales, donde una persona es condenada antes siquiera de poder defenderse».
EL MUNDIAL EN PELIGRO
La policía de Londres investigó a Partey desde febrero de 2022 por una denuncia de violación. Su etapa en el Arsenal terminará el 30 de junio de 2025; días antes, fue acusado oficialmente de violación y agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en su domicilio entre 2021 y 2022. Ahora, la denegación de su visado para entrar en Canadá amenaza su participación en el Mundial.