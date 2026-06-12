La participación de Partey en el Mundial con Ghana está en peligro: Canadá le niega la entrada por acusaciones de violación

Durante el amistoso entre Ghana y Gales en Cardiff, Partey fue silbado cada vez que tocó el balón. El seleccionador Carlos Queiroz lo mantuvo 45 minutos en el campo. Nada nuevo para el centrocampista, que ha jugado sus últimas cuatro temporadas en la Premier escuchando los mismos silbidos cada vez que, con el Arsenal, abandonaba el Emirates Stadium. Sin embargo, esta vez bastó para convertirlo en un caso. «Por lo que sé, en todos los rincones del mundo rige la presunción de inocencia y solo cuando uno es condenado se convierte en culpable», afirmó Queiroz. «Hoy, y esto no solo se aplica a Thomas, vivimos en el mundo de las redes sociales, donde una persona es condenada antes siquiera de poder defenderse».







