Algunos campeones trascienden el tiempo, pero llega un día en que hasta los más grandes deben aceptar que el reloj los alcanzó. El Mundial de Portugal fue, sobre todo, la historia de un equipo que no se liberó del peso de su propio mito. Cristiano Ronaldo fue el problema principal. Estuvo 441 de los 450 minutos en el campo, un protagonismo que su rendimiento ya no justificaba. No se cuestiona su carrera, grabada en la historia del fútbol, sino valorar el presente. Y en el presente, en vez de elevar a Portugal, limitó su potencial.
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La paradoja de Portugal: una selección rehén del mito de Cristiano Ronaldo y de un seleccionador mediocre como Martínez
DEMASIADO VOLUMINOSO
La paradoja es que el problema no fue solo técnico, sino humano. En un momento de su carrera, los grandes jugadores deben dar la última muestra de grandeza: saber cuándo dar un paso atrás. Ronaldo debería haber aceptado un papel diferente: el de secundario de lujo, capaz de marcar la diferencia y de anteponer el grupo a su ego. Habría sido el gesto más difícil, pero también el más noble. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Su personalidad siguió siendo un lastre y su presencia demasiado pesada para que Portugal se emancipara. Cuando una figura de esa talla sigue reclamando el centro del escenario, acaba condicionándolo todo: jerarquías, decisiones del entrenador e incluso la libertad de sus compañeros.
GONCALO RAMOS, LA PRIMERA VÍCTIMA
La víctima más evidente fue Gonçalo Ramos. Portugal ya tenía al delantero del momento, pero no se atrevió a confiarle el ataque. Los números son claros: entre los jugadores con al menos 150 minutos en el Mundial, Ramos tiene la sexta mejor relación minutos-gol de la historia, con cuatro tantos en 187 minutos, uno cada 47 (datos de Opta). Una estadística que basta para ilustrar la oportunidad perdida. Ramos aportaba profundidad, movilidad, intensidad y presión, todo lo que esta versión de Ronaldo ya no garantizaba. Pero Portugal siguió girando en torno a su propio monumento en lugar de hacerlo en torno a su delantero más eficaz. Fue una decisión más emocional que técnica.
LAS CULPAS DEL SELECCIONADOR MARTÍNEZ
Las responsabilidades de Roberto Martínez superan a las de su capitán. Un campeón puede resistirse a su ocaso; el seleccionador debe tomar decisiones impopulares. Martínez no lo hizo. No tuvo la entereza para explicar que Portugal necesitaba algo más ni la autoridad para alejar a Ronaldo de un protagonismo que perjudicaba al equipo. Optó por el compromiso en lugar de decidir, y gestionó a Ronaldo como un símbolo intocable en vez de como un futbolista que debía valorar solo por lo que podía aportar en el campo. Esa fue su mayor culpa.
EL MUNDIAL DE LOS ARREPENTIMIENTOS
Los resultados confirman la tendencia: Portugal solo venció a Croacia tras la salida de Ronaldo, empató con Congo y Colombia, y perdió ante España. Poco bagaje para una plantilla con talento, recambios y una generación lista para asumir el relevo. Falta valor para liderar ese cambio. Los grandes equipos lo son cuando ningún nombre supera al del equipo.
REHENES DEL PASADO
Portugal se quedó atrapado en su pasado. Ronaldo debió verlo primero; Martínez, hacérselo ver. Ninguno lo hizo. La selección, creada para soñar, terminó arrastrando su propia leyenda y a su jugador más emblemático como un lastre que nunca tuvo valor de dejar en el puerto.
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