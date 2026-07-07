La paradoja de Portugal: una selección rehén del mito de Cristiano Ronaldo y de un seleccionador mediocre como Martínez

La paradoja es que el problema no fue solo técnico, sino humano. En un momento de su carrera, los grandes jugadores deben dar la última muestra de grandeza: saber cuándo dar un paso atrás. Ronaldo debería haber aceptado un papel diferente: el de secundario de lujo, capaz de marcar la diferencia y de anteponer el grupo a su ego. Habría sido el gesto más difícil, pero también el más noble. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Su personalidad siguió siendo un lastre y su presencia demasiado pesada para que Portugal se emancipara. Cuando una figura de esa talla sigue reclamando el centro del escenario, acaba condicionándolo todo: jerarquías, decisiones del entrenador e incluso la libertad de sus compañeros.