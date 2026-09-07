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¿La oportunidad perdida de Mikel Arteta? La verdad detrás del fallido intento del Arsenal de fichar a la estrella del Chelsea Joao Pedro
El Arsenal descarta el fichaje de Pedro
El Arsenal incluyó al delantero del Chelsea Pedro en su amplia lista de posibles objetivos para el mercado de verano, pero el club del norte de Londres acabó decidiendo no presentar una oferta formal. El Arsenal estaba explorando activamente opciones para reforzar su línea de ataque durante el mercado. Arteta estaba completamente abierto a incorporar nueva pólvora ofensiva para impulsar a su equipo en la lucha por el título.
Sin embargo, el club finalmente dio un paso atrás en su intento de fichar al internacional brasileño de la otra punta de la capital. A pesar de reconocer la evidente calidad del jugador, el equipo de captación optó por evaluar objetivos alternativos en lugar de poner a prueba a su rival londinense con una oferta oficial.
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Las preocupaciones tácticas frenan el posible golpe de Chelsea
El principal factor detrás de la decisión del Arsenal de abandonar su interés estuvo relacionado con la compatibilidad táctica. Según BBC Sport, Arteta albergaba ciertas «dudas» sobre cómo encajaría exactamente Pedro en su fluido sistema ofensivo.
El jugador, de 24 años, se ha ganado a muchos «admiradores» en el Emirates Stadium tras un inicio estelar en su carrera en el Chelsea. El delantero firmó una campaña de debut increíblemente prometedora en Stamford Bridge, con 20 goles en todas las competiciones.
Pese a ese prolífico registro y a su innegable talento, el cuerpo técnico del Arsenal siguió sin estar convencido de que su perfil encajara a la perfección con sus estrictas exigencias tácticas. El foco pasó rápidamente a encontrar una opción que se adaptara de forma más natural a su estilo de juego ya consolidado.
El Arsenal cambia de objetivo tras el rechazo de Julian Alvarez
El deseo del Arsenal de incorporar una nueva referencia ofensiva surgió tras la irregular primera temporada de Viktor Gyokeres en el Emirates Stadium. Arteta quería desesperadamente otro goleador fiable para repartir la carga y elevar la producción ofensiva global del equipo. En un primer momento, el club se preparó para autorizar una oferta descomunal por la estrella del Atlético de Madrid Julian Alvarez para resolver este problema.
Sin embargo, el delantero argentino se mostró extremadamente reacio a sellar un regreso a la Premier League. Alvarez tenía el corazón puesto firmemente en un traspaso de alto perfil al Barcelona, lo que obligó al Arsenal a explorar rápidamente otras alternativas en el mercado. Este frustrante rechazo les llevó a considerar brevemente una sorprendente ofensiva por Pedro antes de abandonar por completo la idea.
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El Arsenal se toma la revancha sobre el césped
Aunque un traspaso bomba nunca llegó a materializarse, los dos rivales londinenses se enfrentaron recientemente sobre el césped. El Arsenal puso fin con éxito al impecable inicio del Chelsea en la nueva temporada de la Premier League con una trabajada victoria por 2-1 el domingo. Pedro, que ya ha marcado dos goles en cuatro apariciones este curso, tuvo notablemente menos influencia durante el tenso encuentro. La sólida defensa del Arsenal logró contener al brasileño y limitar su impacto general en el partido.
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