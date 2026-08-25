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Gianluca Minchiotti

Traducido por

La opinión médica: «Yildiz volverá en mejores condiciones que antes»

Juventus
K. Yildiz
Serie A

Habla el doctor Fabrizio Tencone, médico del deporte y director del centro Isokinetic de Turín

El doctor Fabrizio Tencone, médico deportivo y director del centro Isokinetic de Turín, entrevistado por Repubblica, habla de la lesión sufrida por Kenan Yildiz y de la situación del número 10 de la Juventus: "Podría ser casi un reinicio. Es posible que vuelva en mejores condiciones con respecto a este inicio de campeonato, porque habría resuelto ambos problemas".

  • "Hay que entender si se ha tratado de un traumatismo directo o de un cambio de dirección, precisa además el doctor Tencone. Por las imágenes no se entiende con precisión de qué se trata, si de una fractura por estrés o de una consecuencia del choque. Al no saberlo con precisión, cualquier hipótesis sigue abierta. Los plazos no son muy distintos y creo que no son menos de tres meses. Nos referimos, naturalmente, a una recuperación total, a un regreso al campo, a estar listo para jugar. Si luego ocurriera más rápido, mejor: pero un hueso requiere esos plazos para soldarse de nuevo y para soportar las cargas de trabajo de un profesional de su nivel".


    Y por último: "Sufre de una tendinopatía en el tendón rotuliano y, paralelamente, podría seguir con las terapias, llegando curado de ambos problemas a su regreso al campo".


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