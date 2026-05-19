La operación es inevitable: se confirman los peores temores de Giulia Gwinn

A mediados de abril, Gwinn se dislocó el hombro en el partido de ida de la fase de clasificación de Alemania contra Austria. «Necesito operarme el hombro», afirmó la semana pasada tras ganar la Copa de Alemania en Colonia.

En el partido en casa contra Noruega en Colonia, la selección alemana puede sellar su clasificación para el Mundial de 2027 en Brasil. Tras el 0-0 en Austria, Alemania lidera el Grupo A4 con solo un punto de ventaja sobre las noruegas.