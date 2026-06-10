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«¡La oferta era una locura!»: el héroe del Bayern admite que Luis Enrique casi lo fichó para el PSG, pues el club alemán le había dado luz verde para irse
Eberl dio luz verde a la salida
En el documental «Captain Kimmich», emitido por ZDF, el centrocampista admite que hace un año su futuro en el Bayern era incierto. Con su contrato a punto de expirar, se tomó tiempo para valorar opciones, lo que frustró al consejo del club y provocó la retirada temporal de la oferta de renovación. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que figuras clave del club, incluido el director deportivo Max Eberl, estaban abiertas a su salida. Sin embargo, nuevas conversaciones con Eberl y Christoph Freund llevaron a que Kimmich firmara una ampliación de contrato hasta 2029 en marzo de 2025.
Tras una conversación decisiva con Eberl, Kimmich relató: «Me dijo: “Si quieres irte, puedes”». Esa claridad le hizo replantearse su futuro y, finalmente, firmar la ampliación hasta 2029.
- AFP
El interés insistente del PSG y el factor Luis Enrique
El Bayern anunció que escucharía ofertas, así que el PSG, uno de los grandes de la Ligue 1, actuó rápido. Kimmich admitió que el equipo francés, liderado por el entrenador Luis Enrique y el asesor deportivo Luis Campos, le impactó. La campaña de seducción fue tan intensa que Campos llegó a visitar la casa del jugador para convencerlo del proyecto en la capital francesa.
El jugador de 31 años quedó impresionado por el compromiso del Parc des Princes. «El París fue un club muy comprometido, uno que no tenía en mi radar», reconoció Kimmich. Y añadió: «Hicieron un gran trabajo y me transmitieron que realmente me querían. Eso me llamó la atención».
Ofertas increíbles y planes familiares
Las negociaciones para su fichaje por el París llegaron tan lejos que Kimmich ya planificaba la mudanza de su familia. Buscó barrios y colegios en la capital francesa, atraído por una oferta contractual que calificó de extraordinaria. Aun así, aseguró que su decisión no se basó solo en el dinero.
Reconoció: «La parte económica era una locura, de verdad, muy, muy loca».
Sin embargo, mantuvo la cabeza fría y añadió: «Pero no quería que eso fuera el factor decisivo». En ese momento, veía casi segura su salida y sentenció: «Hoy no sé qué debería pasar para que renueve; hay un 95 % de probabilidades de que no lo haga».
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Decidir quedarse para la era Kompany
A punto de marcharse, motivos familiares y la llegada de Vincent Kompany le hicieron cambiar de idea. El belga le ofreció un papel clave, y Kimmich decidió quedarse en el Allianz Arena.
Tras la tormenta, Kimmich cree que hizo bien en rechazar las riquezas de París y quedarse en Múnich. Ya se ha reintegrado como líder y todo indica que seguirá siéndolo. «Hice bien en renovar con el Bayern», concluyó el centrocampista, cerrando uno de los traspasos fallidos más sonados de la Bundesliga reciente.