En el documental «Captain Kimmich», emitido por ZDF, el centrocampista admite que hace un año su futuro en el Bayern era incierto. Con su contrato a punto de expirar, se tomó tiempo para valorar opciones, lo que frustró al consejo del club y provocó la retirada temporal de la oferta de renovación. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que figuras clave del club, incluido el director deportivo Max Eberl, estaban abiertas a su salida. Sin embargo, nuevas conversaciones con Eberl y Christoph Freund llevaron a que Kimmich firmara una ampliación de contrato hasta 2029 en marzo de 2025.

Tras una conversación decisiva con Eberl, Kimmich relató: «Me dijo: “Si quieres irte, puedes”». Esa claridad le hizo replantearse su futuro y, finalmente, firmar la ampliación hasta 2029.