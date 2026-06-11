La oferta de compra del Colchester presentada por el consorcio liderado por John Terry fracasa

El Colchester ha anunciado oficialmente el fin de las negociaciones para su venta a un consorcio liderado por Terry. Tras meses de especulaciones y análisis de viabilidad, se sabe que el exjugador del Chelsea asistió en abril al partido contra el Accrington Stanley en el JobServe Community Stadium.

En un comunicado oficial, los U’s confirmaron: «El Colchester United Football Club puede confirmar que las negociaciones sobre la posible adquisición del club han concluido y que las partes no seguirán adelante con la operación. Ambas partes han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a estudiar la oportunidad y desean agradecer a todos los implicados su profesionalidad y cooperación a lo largo del proceso».