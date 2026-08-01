La NWSL estaría planeando el inicio de temporada más temprano de su historia en 2027 para adaptarse al Mundial

La Asociación de Jugadoras de la NWSL ya había expresado anteriormente su preocupación por posibles cambios en el calendario, especialmente por su impacto en la salud y la seguridad de las jugadoras, la infraestructura y los estándares profesionales.

Cuando la Junta de Gobernadores de la NWSL votó en abril a favor de mantener su calendario de primavera a otoño hasta 2030, la directora ejecutiva de la NWSLPA, Meghann Burke, elogió la estabilidad que aportaba la decisión, al tiempo que expuso las prioridades del sindicato para cualquier debate futuro.

«La NWSL ha tomado la decisión correcta al proporcionar estabilidad y certidumbre sobre el marco del calendario para los próximos años», dijo Burke. «A lo largo de este proceso, las jugadoras dejaron claro que cualquier debate sobre el calendario debe dar prioridad a la salud y la seguridad de las jugadoras, la infraestructura [incluidas las instalaciones de entrenamiento y de los partidos] y los estándares profesionales necesarios para competir al más alto nivel. La NWSLPA sigue comprometida a trabajar con la NWSL para fomentar las condiciones necesarias para su crecimiento continuado».