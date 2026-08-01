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La NWSL estaría planeando el inicio de temporada más temprano de su historia en 2027 para adaptarse al Mundial
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¿Se avecinan cambios en el calendario de la NWSL?
En abril, la Junta de Gobernadores de la NWSL acordó mantener el calendario de primavera a otoño de la liga hasta 2030. El ajuste informado mantendría intacto ese marco general, al tiempo que adelantaría aproximadamente un mes el inicio de la campaña de 2027.
La NWSL nunca ha arrancado una temporada tan pronto. Según el calendario propuesto, los clubes se incorporarían a la pretemporada en enero antes de comenzar el 11 de febrero. La liga haría después una pausa por el Mundial, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio, antes de regresar para completar la temporada y disputar los playoffs y la final en noviembre.
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El culebrón del calendario continúa
Hace menos de tres meses, la junta directiva de la liga votó a favor de mantener el calendario tal y como está hasta 2030.
«La National Women's Soccer League seguirá funcionando con su actual calendario de primavera a otoño durante 2028, 2029 y 2030», dijo la liga en un comunicado.
«Tras una amplia evaluación y una estrecha colaboración con las partes interesadas clave, hemos tomado la decisión deliberada de mantener nuestro calendario de competición actual durante este periodo. Esta decisión refleja nuestra confianza en el fuerte impulso y crecimiento que la liga ha logrado bajo su estructura actual, así como nuestro compromiso de proporcionar estabilidad a todas las personas implicadas en el éxito de la NWSL».
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¿Qué piensan los jugadores?
La Asociación de Jugadoras de la NWSL ya había expresado anteriormente su preocupación por posibles cambios en el calendario, especialmente por su impacto en la salud y la seguridad de las jugadoras, la infraestructura y los estándares profesionales.
Cuando la Junta de Gobernadores de la NWSL votó en abril a favor de mantener su calendario de primavera a otoño hasta 2030, la directora ejecutiva de la NWSLPA, Meghann Burke, elogió la estabilidad que aportaba la decisión, al tiempo que expuso las prioridades del sindicato para cualquier debate futuro.
«La NWSL ha tomado la decisión correcta al proporcionar estabilidad y certidumbre sobre el marco del calendario para los próximos años», dijo Burke. «A lo largo de este proceso, las jugadoras dejaron claro que cualquier debate sobre el calendario debe dar prioridad a la salud y la seguridad de las jugadoras, la infraestructura [incluidas las instalaciones de entrenamiento y de los partidos] y los estándares profesionales necesarios para competir al más alto nivel. La NWSLPA sigue comprometida a trabajar con la NWSL para fomentar las condiciones necesarias para su crecimiento continuado».
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¿Qué viene después?
La NWSL se ha detenido más recientemente por la Copa Mundial de la FIFA masculina de 2026. La temporada ya se ha reanudado desde el final del torneo y la liga se encuentra actualmente en la jornada 14.
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