La nueva mansión de Harry Kane, valorada en 20 millones de libras y situada cerca del campo de entrenamiento del Chelsea, «se parece mucho al Palacio de Buckingham»

El capitán de los Tres Leones no ha escatimado gastos en su nueva propiedad de Wentworth, cerca de las instalaciones de entrenamiento del Chelsea en Cobham.

Los vecinos cuentan a The Sun que la casa recuerda al Palacio de Buckingham.

Kane compró el terreno y una casa existente por 6,5 millones de libras en 2023, pero prefirió demolerla y construir una obra maestra neogeorgiana. El proyecto, que ha requerido dos años de trabajo, está en su fase final.