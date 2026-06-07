La nueva generación: Lamine Yamal, Erling Haaland y otras 10 estrellas que debutarán en el Mundial de 2026

Aunque no se clasifica desde 1998, Noruega podría ser la sorpresa del torneo gracias a sus estrellas. Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth debutan en un Mundial, pero todos los focos apuntarán a Erling Haaland.

El palmarés de Erling Haaland es impresionante —55 goles en 49 partidos con la selección—, y este verano debutará en un gran torneo con Noruega. En la fase de grupos enfrentará a Irak, Senegal y Francia, y las defensas ya tiemblan ante la idea de verle sprintar hacia ellas con el balón.

¿Logrará Haaland que parezca tan sencillo como acostumbra en su debut mundialista? Pocos lo dudan.