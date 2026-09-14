DeFodi Images
Traducido por
¿La nueva estrella de Brasil? El capitán del PSV, Mauro Junior, se queda sin palabras tras la sorprendente convocatoria con Brasil después de dominar la Eredivisie
Un defensa recibe su primera convocatoria
El polivalente jugador de 27 años fue recompensado con su primera convocatoria con la absoluta de Brasil después de consolidarse como un líder clave en el PSV, asumiendo la capitanía tras la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. En el club desde enero de 2018, Mauro ha sido titular en los seis partidos de liga esta temporada, con un gol y una asistencia. Sus imponentes actuaciones han impulsado al conjunto de Eindhoven hasta el liderato de la Eredivisie con 16 puntos, gracias a cinco victorias y un empate.
- Pro Shots
La capitana reacciona a la convocatoria
Una contundente victoria por 4-1 sobre el Sparta puso el broche a una semana memorable para el lateral izquierdo tras su primera convocatoria con la selección absoluta. En declaraciones a ESPN Nederland después del pitido final, insistió en que su atención inmediata sigue centrada por completo en sus obligaciones con el club antes de pensar en la escena internacional.
Sobre el honor de representar a su país, dijo: "Estoy exultante y considero un enorme honor ser seleccionado para la selección brasileña. Pero antes quiero ganar el último partido antes del parón internacional. Después de eso, podré centrarme por completo en Brasil".
Y añadió: "Fue una sorpresa total. No esperaba que me convocaran. Me sentí orgulloso de mí mismo, pero también orgulloso del equipo. Me ayudaron a hacer esto posible para mí".
Reconocimiento entre la élite mundial
La convocatoria sirve como reconocimiento a la flexibilidad táctica del defensor, que también ha actuado con soltura en el centro del campo en medio de una feroz competencia por un puesto en la selección de Brasil. Al reconocer la profundidad del talento de talla mundial en las filas de Brasil, admitió: "Sí, es verdad. Obviamente no es fácil ser convocado por la selección brasileña. Tenemos una cantidad increíble de grandes jugadores".
El lateral también reveló que su mujer fue la primera en enterarse de la noticia: "Fue la primera persona a la que llamé, inmediatamente después de que me lo dijeran".
- ANP
Se avecinan amistosos internacionales
Antes de marcharse con su selección, Mauro debe afrontar una exigente visita de la Eredivisie al Twente este domingo 20 de septiembre, mientras el PSV busca afianzarse en lo más alto de la clasificación. Posteriormente, el lateral se incorporará a la expedición de 26 jugadores de Carlo Ancelotti para dos amistosos consecutivos contra Australia en Townsville y Brisbane a finales de este mes. Su primera ventana internacional concluirá con un largo viaje para enfrentarse a India en Calcuta durante la primera semana de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias