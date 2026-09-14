¿La nueva estrella de Brasil? El capitán del PSV, Mauro Junior, se queda sin palabras tras la sorprendente convocatoria con Brasil después de dominar la Eredivisie

Una contundente victoria por 4-1 sobre el Sparta puso el broche a una semana memorable para el lateral izquierdo tras su primera convocatoria con la selección absoluta. En declaraciones a ESPN Nederland después del pitido final, insistió en que su atención inmediata sigue centrada por completo en sus obligaciones con el club antes de pensar en la escena internacional.

Sobre el honor de representar a su país, dijo: "Estoy exultante y considero un enorme honor ser seleccionado para la selección brasileña. Pero antes quiero ganar el último partido antes del parón internacional. Después de eso, podré centrarme por completo en Brasil".

Y añadió: "Fue una sorpresa total. No esperaba que me convocaran. Me sentí orgulloso de mí mismo, pero también orgulloso del equipo. Me ayudaron a hacer esto posible para mí".