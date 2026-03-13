La nueva colección «Home» de Umbro es una prueba más de que la marca es la reina de la nostalgia del fútbol inglés

A medida que se acerca la Copa del Mundo, que se celebrará en tres países muy distantes entre sí, y que sus competidores lanzan campañas ingeniosas y costosas diseñadas para sacar provecho del gran evento del verano, la empresa Umbro, con sede en Manchester, ha mirado hacia dentro y ha lanzado una colección que resulta reconfortante y cercana, cuando el torneo difícilmente podría celebrarse más lejos.

Tampoco han hecho las cosas a medias, sino que han profundizado en sus archivos para reproducir algunos clásicos absolutos de su apogeo a finales de los 90 y principios de los 2000, en una amplia colección que resulta extremadamente impactante y evoca ese inconfundible carácter inglés con el que la marca se ha convertido en sinónimo a medida que su identidad ha evolucionado y se ha adaptado para sobrevivir.

La nueva colección «Home» no hace más que confirmar lo que ya sabíamos: Umbro es el rey de la nostalgia del fútbol inglés.