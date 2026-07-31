La nueva apuesta de Mourinho: ¿quién es Carlos Espí, el fichaje sorpresa del Real Madrid?

En un movimiento rápido y una jugada táctica bien pensada, el Real Madrid anunció el cierre de su quinto fichaje en el mercado estival, con la incorporación del joven delantero español Carlos Espí procedente de las filas del Levante mediante un contrato de larga duración que se extiende por 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

La operación, que sorprendió a los círculos deportivos, no fue fruto de la casualidad, sino que llegó tras un seguimiento minucioso de un talento prometedor que se ha impuesto como una de las soluciones ofensivas clásicas más sencillas y precisas del fútbol español. Entonces, ¿quién es este joven "gigante" por el que José Mourinho ha decidido apostar?

El Real Madrid fichó a Carlos Espí en un momento que refleja el deseo del club de construir el futuro de su ataque, ya que el jugador representa el modelo de delantero tradicional que sabe jugar dentro del área, unas características que se han vuelto escasas en el fútbol moderno.

Y pese a que Espí aún está al comienzo de su carrera, su complexión física y su personalidad ofensiva hicieron que los ojeadores del Real Madrid lo vieran como un proyecto de delantero capaz de evolucionar hasta convertirse en una de las opciones importantes en la delantera durante los próximos años.