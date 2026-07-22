Las palabras de Luciano Spalletti tras el empate en el primer amistoso de pretemporada ante el Basilea aclaran la portería: «Queremos competencia en todos los puestos y buscamos un nuevo portero». Pese al deseo de redención de Michele Di Gregorio —sondado por el Besiktas de Vincenzo Italiano— tras una temporada complicada y a las sólidas actuaciones de Mattia Perin cuando ha jugado.
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La negociación por Emiliano Martínez está estancada, así que la Juventus evalúa a Guglielmo Vicario, David de Gea y Noah Atubolu como alternativas
EMPATEMENTO EN EL DIBU
La Juventus busca un portero de garantías para su entrenador, y su primera opción es Emiliano Martínez, reciente protagonista con Argentina en el Mundial.Sin embargo, las negociaciones con el Aston Villa —que hace un año ya temía perder al “Dibu”, ansioso por un nuevo reto— no han avanzado en los últimos días. Su contrato con el Aston Villa vence en 2029 y su valor de mercado ronda los 12 millones de euros, cifra que la Juve, sumado a su salario de 9 millones brutos por temporada, no quiere superar los 6,5 millones ofrecidos.
DOBLE INCÓGNITA
Tras el Mundial, Dibu Martínez hablará con el Aston Villa para negociar su salida y buscar un descuento que favorezca a la Juventus. Convencer a Unai Emery no será fácil, pues el técnico no quiere prescindir de un líder como el argentino, quien además arrastra la incertidumbre de la fractura en un dedo de la mano que sufrió al final de la pasada temporada y que prefirió tratar sin cirugía para jugar el Mundial.
LO MÁS DESTACADO SOBRE VICARIO
Por ello, la Juventus busca alternativas más económicas. Sigue interesada en Guglielmo Vicario, que deja el Tottenham de Roberto De Zerbi y quiere volver a Italia tras su buen paso por el Empoli. Nacido en 1996, el portero sonó para el Inter antes de que los nerazzurri optaran por Josep Martínez, y ahora también interesa al Nápoles, que primero debe ceder a Meret o Milinkovic-Savic. El Tottenham pide unos 20 millones de euros y la Juventus aguarda.
IDEA DE GEA
Otro nombre a seguir en Italia es David de Gea, que ha iniciado su tercera temporada con la Fiorentina. A pesar de su edad (nació en 1990) y de que aún le queda bastante contrato con los violetas —vence en 2028, con opción de renovación por un año más—, el experimentado guardameta español cumpliría a la perfección los requisitos de Spalletti. Su experiencia, liderazgo y palmarés internacional encajan con lo que busca la Juventus. Sin embargo, por ahora debe respetar el deseo del jugador de seguir en Florencia y la postura del club, que no quiere desprenderse del exguardameta del Manchester United.
Me gusta Atubolu.
El último nombre vinculado a la Juventus para la portería es el del alemán Noah Atubolu (2002), que brilló con el Friburgo, semifinalista de la última Europa League. Este guardameta de gran complexión atlética, seguido anteriormente por Inter y Milan, interesa a varios directores deportivos por su potencial. Su contrato expira en menos de un año y no hay indicios de renovación, lo que podría facilitar su fichaje por la Juventus a un precio asequible.
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