Otro nombre a seguir en Italia es David de Gea, que ha iniciado su tercera temporada con la Fiorentina. A pesar de su edad (nació en 1990) y de que aún le queda bastante contrato con los violetas —vence en 2028, con opción de renovación por un año más—, el experimentado guardameta español cumpliría a la perfección los requisitos de Spalletti. Su experiencia, liderazgo y palmarés internacional encajan con lo que busca la Juventus. Sin embargo, por ahora debe respetar el deseo del jugador de seguir en Florencia y la postura del club, que no quiere desprenderse del exguardameta del Manchester United.